"Слуга народу" вже не лідер. Партія Зеленського здає позиції

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У рейтингу політичних партій "Слуга народу" наразі посідає друге місце із 18,6% підтримки, свідчить свіже опитування групи "Рейтинг" (серед тих, хто визначився з вибором і має намір голосувати).

Ще на початку січня партія Зеленського залишалася лідером симпатій українців із 21,6% підтримки.

Та тепер на першу сходинку вийшла "Опозиційна платформа - За життя", за яку готові проголосувати 18,9% опитаних.

Далі в рейтингу політичних партій - "Європейська солідарність" (15,2%), "Батьківщина" - (12,2%), "Українська стратегія Гройсмана" (4,8%), "Радикальна партія" - 4,7%, "Сила і честь" - 4,5% та "Голос" - 3,5%.

У президентському ж рейтингу Володимир Зеленський і надалі лишається лідером, свідчить опитування "Рейтингу".

За нього готові проголосувати 21,2% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором.

Порівняно з початком січня рейтинг президента впав на 5% - тоді свій голос за нього готові були віддати 26,2% респондентів.

Приблизно про такі ж тенденції говорить і свіже опитування КМІС - 22,1% підтримки Зеленського зараз порівняно із 27% на початку січня.

Після Зеленського у президентському рейтингу слідують Юрій Бойко (17,1%), Петро Порошенко (16,4%), Юлія Тимошенко (12,1%), Ігор Смешко (7,5%).

При цьому моделювання другого туру показало, що чинний президент одержав би перемогу над будь-яким із опонентів. У парі з Порошенком - 56% проти 44%, з Бойком - 60% проти 40%, з Тимошенко - 55% проти 45%.

Водночас 63% українців підтримують ідею розпуску парламенту, відставку уряду - 62%, відставку президента - 50%.

Опитування групи "Рейтинг" проводилося з 2 по 3 лютого в усіх областях України , крім анексованого Криму та непідконтрольних територій Донбасу. Похибка не перевищує 2,2%.