Праві активісти вимагають закрити "проросійський" канал "Наш". Сталися сутички
Біля офісу телеканалу "Наш" сталися сутички між поліцією та правими активістами, які вимагають закрити це медіа. Супротивники каналу вважають, що він діє в інтересах Росії.
На каналі це назвали "проплаченою провокацією" і пов'язали з Петром Порошенком.
Напередодні Telegram-канал активіста Євгена Карася, якого раніше пов'язували з радикальним об'єднанням С14, поширив заклики прийти на акцію "Ідемо закривати канал Наш".
А у четвер біля офісу медіа з'явилися кілька десятків опонентів телеканалу та правоохоронці.
До них вийшли ведучі та знімальні групи "Нашого", які запросили лідерів протестувальників обговорити ситуацію у студії, але ті відмовилися.
Канал все транслював у прямому ефірі.
Євгена Карася там титрували як "фашиста".
"Ви працюєте на Росію і ризики роботи на окупанта ви перекриваєте великим баблом", - заявив Євген Карась журналістам каналу.
Він також порівняв канал "Наш" з російськими каналами, які ширили неправдиву інформацію про ситуацію в Україні під час Майдану, анексії Криму та активної фази війни на Донбасі.
Працівники каналу "Наш" відповідали, що телеканал не пов'язаний з Росією та веде незалежне мовлення.
"Люди телефонують в ефір і дякують. Кому не подобається, той не дивиться", - пояснював один з представників каналу.
У якийсь момент почалася штовханина між поліцією та правими активістами.
Організатори акції кажуть про п'ятьох затриманих.
Наразі дискусії та штовханина під офісом телеканалу припинилася.
Канал "Наш" продовжує мовлення у звичайному режимі. У одного з журналістів під час акції забрали мікрофон.
Мураєв і Порошенко
Протест біля каналу стався на тлі закриття каналів ZIK, NewsOne і "112" через введені РНБО санкції проти їхнього власника, депутата ОПЗЖ Тараса Козака.
Телеканал "Наш" пов'язують з колишнім депутатом та проросійським політиком та колишнім "регіоналом" Євгеном Мураєвим.
Зв'язок з Росією він заперечує, а акцію проти каналу пов'язує з експрезидентом Петром Порошенком.
"Товариші професійні "патріоти", активісти, які бродять під телеканалом "НАШ", українське сало і борщ вирішили залишити для колективу, а для вас, злісних неплатників податків та дармоїдів - за класикою, за Булгаковим - абирвалг. Передасте Петру Порошенку", - написав Євген Мураєв у Facebook.
Раніше Петро Порошенко справді писав про можливе закриття каналу "Наш".
"Чому рішення РНБО не стосується каналу "Наш"? - записав п'ятий президент України.