Праві активісти вимагають закрити "проросійський" канал "Наш". Сталися сутички

Автор фото, Телеграм-канал "Основа майбутнього"

Біля офісу телеканалу "Наш" сталися сутички між поліцією та правими активістами, які вимагають закрити це медіа. Супротивники каналу вважають, що він діє в інтересах Росії.

На каналі це назвали "проплаченою провокацією" і пов'язали з Петром Порошенком.

Напередодні Telegram-канал активіста Євгена Карася, якого раніше пов'язували з радикальним об'єднанням С14, поширив заклики прийти на акцію "Ідемо закривати канал Наш".

А у четвер біля офісу медіа з'явилися кілька десятків опонентів телеканалу та правоохоронці.

До них вийшли ведучі та знімальні групи "Нашого", які запросили лідерів протестувальників обговорити ситуацію у студії, але ті відмовилися.

Автор фото, Телеанал "Наш"

Канал все транслював у прямому ефірі.

Євгена Карася там титрували як "фашиста".

Автор фото, Канал "Наш" Підпис до фото, Євген Карась - ветеран АТО у складі батальйону МВС "Київ-2", раніше його пов'язували з радикальним об'єднанням С14

"Ви працюєте на Росію і ризики роботи на окупанта ви перекриваєте великим баблом", - заявив Євген Карась журналістам каналу.

Він також порівняв канал "Наш" з російськими каналами, які ширили неправдиву інформацію про ситуацію в Україні під час Майдану, анексії Криму та активної фази війни на Донбасі.

Працівники каналу "Наш" відповідали, що телеканал не пов'язаний з Росією та веде незалежне мовлення.

"Люди телефонують в ефір і дякують. Кому не подобається, той не дивиться", - пояснював один з представників каналу.

У якийсь момент почалася штовханина між поліцією та правими активістами.

Організатори акції кажуть про п'ятьох затриманих.

Наразі дискусії та штовханина під офісом телеканалу припинилася.

Канал "Наш" продовжує мовлення у звичайному режимі. У одного з журналістів під час акції забрали мікрофон.

Мураєв і Порошенко

Автор фото, Телеграм-канал "Основа майбутнього"

Протест біля каналу стався на тлі закриття каналів ZIK, NewsOne і "112" через введені РНБО санкції проти їхнього власника, депутата ОПЗЖ Тараса Козака.

Телеканал "Наш" пов'язують з колишнім депутатом та проросійським політиком та колишнім "регіоналом" Євгеном Мураєвим.

Зв'язок з Росією він заперечує, а акцію проти каналу пов'язує з експрезидентом Петром Порошенком.

"Товариші професійні "патріоти", активісти, які бродять під телеканалом "НАШ", українське сало і борщ вирішили залишити для колективу, а для вас, злісних неплатників податків та дармоїдів - за класикою, за Булгаковим - абирвалг. Передасте Петру Порошенку", - написав Євген Мураєв у Facebook.

Раніше Петро Порошенко справді писав про можливе закриття каналу "Наш".

"Чому рішення РНБО не стосується каналу "Наш"? - записав п'ятий президент України.