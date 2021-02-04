"Соцмережа трампістів" Parler звільнила директора, якого пов'язували з Росією

Автор фото, FOX NEWS \ INSTAGRAM Підпис до фото, Керівник Parler Джон Матце і його дружина Аліна Мухутдінова

Рада "соцмережі свободи слова" Parler звільнила виконавчого директора платформи Джона Матце, якого пов'язували з Росією.

Parler за останні місяці стала однією з найпопулярніших соцмереж у світі особливо серед американських консерваторів і прихильників Дональда Трампа, а також прихильників "альтернативних точок зору", які скаржаться на цензуру у Facebook, Twitter та в інших соцмережах.

Серйозні труднощі у соцмережі почалися після заворушень у Сполучених Штатах 6 січня, коли прихильники Дональда Трампа штурмували Капітолій - її прибрали з інтернет-магазинів та відмовили у хостингу. Через це Parler змушений був піти офлайн.

Звільнення Джона Матце

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"29 січня рада Parler, яку контролює Ребека Мерсер, вирішила негайно скасувати мою посаду виконавчого директора Parler. Я не мав стосунку до цього рішення", - повідомив Джон Матце колегам по соцмережі.

Його повідомлення процитувало видання Fox Busines.

Якими були причини рішення про скасування його посади, Джон Матце не уточнив.

"За останні кілька місяців я стикався з постійним супротивом моєму баченню продукту, моїй сильній вірі у свободу слова та моєму підходу до того, як треба керувати Parler", - йшлося у повідомленні вже колишнього керівника соцмережі.

Згодом він підтвердив звільнення у Linkedin, назвавши свій відхід від Parler "не прощанням, а до зустрічі".

Джон Матце і російський вплив

Джон Матце одружений з "російською патріоткою" (як вона сама себе називала) Аліною Мухутдіновою з Казані.

Автор фото, PARLER Підпис до фото, Серед користувачів Parler багато високопоставлених республіканців та прихильників Трампа. Платформа також здобувала все більше юзерів у Росії та Україні

Це породило дискусії про вплив російських "інтернет-фабрик" через Parler.

Одна з теорій пов'язує візит Джона Матце в Росію у 2017 році, коли він одружився з Мухутдіновою, з нібито початком російського фінансування - саму платформу запустили якраз через рік.

Сама Аліна Мухутдінова відреагувала на такі чутки фото в Instagram з автоматом й іронічним написом про "російських шпигунів".

А Джон Матце заперечував будь-який зв'язок з російськими групами впливу.

Однак коли у Parler виникли технічні труднощі з роботою, над її відновленням, за даними медіа, працювала IT-компанія, якою керують росіяни.

Експерт у сфері цифрових технологій Рональд Джілметт розповів агентству Reuters, що інтернет-адреси Parler належать компанії DDos-Guard, якою керують двоє росіян з Ростова-на-Дону. За даними агентства, раніше DDos-Guard працювала з російськими урядовими сайтами (наприклад, Міноборони РФ).

У самій IT-компанії заперечили зв'язки з Parler.

А у Parler говорять про легальних інвесторів, не пов'язаних з РФ.

І хоча соцмережа не опублікувала повний список своїх донорів, відомо, що її фінансують, зокрема, Ребека Мерсер (яка також є офіційним донором Республіканської партії) та консервативний політик і публіцист Ден Бонгіно.