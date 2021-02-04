"Шум" від Gо_A на Євробаченні-2021 від України: нова пісня з сопілкою і дримбою

Автор фото, Go_A

Переможець українського відбору Євробачення група Go_A виступатиме на конкурсі з новою піснею - замість торішнього "Солов'я" буде композиція "Шум".

Так вирішило журі, яке обирало з трьох нових пісень.

Тепер на початку березня Go_A представлять конкурсну версію пісні та новий відеокліп.

Трек зробили на основі однойменної гри-веснянки.

У YouTube можна знайти свіжий кліп Go_A на цю пісню - вона поєднує сопілку, дримбу, текст веснянки та електронний танцювальний ритм.

"Шум" в інтерпретації гурту Go_A - це сучасне переосмислення архаїчної гри з елементами давнього магічного обрядодійства", - йдеться на українському сайті Євробачення.

Загалом же члени журі - Джамала, Євген Філатов, Руслан Квінта, Ярослав Лодигін та Дмитро Хоркін - обирали з трьох пісень групи: "Рано", "Церковка" та "Шум".

Останню обрали одноголосно.

"Я проголосувала за пісню "Шум" — вона мені звучить дуже сучасно. Спів наживо вирішує майже все, тому Каті я б хотіла побажати впевненості, яка була на Нацвідборі минулого року. Просто співайте, і мені здається, що все вийде", - пояснила вибір переможниця Євробачення-2016 Джамала.

"Я радий, що гурт за рік не стояв на місці. Бачимо, що вони вклали у творчість всі сили, думки та ідеї й велику любов у те, чим займаються", - додав продюсер та композитор Руслан Квінта.

Go_A - український гурт, який визначає свій стиль як "електрофолк".

Автор фото, eurovision.ua

Минулого року він переміг на українському відборі до Євробачення з піснею "Соловей", але через коронавірус конкурс у Роттердамі (Нідерланди) вирішили перенести.

Тепер Євробачення пройде у травні 2021 року, а виконавці представлять на ньому свої нові пісні.