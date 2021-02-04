Лікарі вперше успішно пересадили обличчя і обидві руки

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Медики в Нью-Йорку провели першу в історії успішну пересадку обличчя та подвійну трансплантацію рук.

22-річний Джо ДіМео обгорів у автомобільній аварії, опіки становили понад 80% його тіла.

Він втратив губи та повіки, а кінцівки пальців довелося ампутувати.

Джо пережив більше 20 хірургічних втручань, які лише трохи покращили ситуацію з руками та обличчям.

А у серпні чоловіку провели трансплантацію обличчя та рук - операція тривала 23 години, до неї залучили 140 медиків.

"Ми хотіли, щоб операція не лише покращила його зовнішність, а й відновила повний функціонал, особливо рук", - пояснює Едуардо Родрігез, директор нью-йоркської Програми трансплантації обличчя.

Після серпневої операції Джо ДіМео провів 45 днів у реанімації та ще два місяці вчився у лікарні відкривати повіки та робити щось своїми новими руками.

Підпис до фото, Лікарі не поспішали з остаточним оголошенням успіху операції, щоб обличчя та дві руки точно прижилися

Раніше хірурги вже двічі проводили пересадку обличчя та двох рук, але обидві були невдалими. Один пацієнт помер від ускладнень, а іншому довелося ампутувати руки після того, як вони не змогли прижитися.

Тож зараз медики чекали з оголошенням успіху операції, щоб пересвідчитися, що тіло Джо не відторгає нові частини.

За словами Едуардо Родрігеза, зараз Джо займається реабілітацією - по п'ять годин щодня - і є "найвмотивованішим пацієнтом".

"Він хоче займатися спортом, полюбляє гольф та хоче повернутися до життя", - каже медик.

Сам Джо відзначає, що тепер може самостійно займатися фізичними вправами та робити собі сніданок.

"Це подарунок, який буває раз у житті. Сподіваюся родина [людини, яка стала донором органів] може трохи втішитися від того, що частини тіла донора продовжують жити зі мною", - каже чоловік.

"Мої батьки та я дуже вдячні за те, що мені дали цей другий шанс", - зізнається Джо.