Україна не платитиме Коломойському 6$ млрд - Стокгольмський арбітраж

Автор фото, УНІАН

Україна не платитиме понад 6 млрд доларів Ігорю Коломойському та його партнерам Геннадію Боголюбову й Ігорю Палиці, випливає з рішення Стокгольмського арбітражу.

Про це у четвер ввечері повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

Згадані підприємці рішення суду ще не коментували.

"Пани Коломойський, Боголюбов та Палиця хотіли стягнути з України більше 6 мільярдів (!!) доларів США та звернулись з відповідним позовом до Стокгольмського арбітражу. Після майже шести років судового процесу арбітраж сьогодні їм відмовив. Відмовив повністю", - написав міністр у Facebook.

Справа, про яку йдеться, почалася ще у 2015 році та пов'язана з "Укрнафтою", акціонерами якої є всі три згадані бізнесмени.

Вони зверталися до суду через три кіпрські компанії (Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited та Bordo Management Limited) з позовом до держави Україна.

"Для кращого розуміння масштабу вимог: офшорні компанії намагалися стягнути з держави суму, яка перевищує усі витрати держави на освіту та науку у 2021 році або ж становить приблизно половину витрат держави на виплату пенсій", - відзначив Денис Малюська.

"Винесення рішення Стокгольмським арбітражем кілька разів відкладалося. Відчувалося, що позивачі щось підозрюють та затягують процес. Але сьогодні це сталося - арбітраж визнав відсутність своєї юрисдикції. Коломойський, Боголюбов та Палиця отримали нуль доларів США, а не 6 мільярдів", - резюмував міністр.