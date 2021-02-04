Україна не платитиме Коломойському 6$ млрд - Стокгольмський арбітраж
Україна не платитиме понад 6 млрд доларів Ігорю Коломойському та його партнерам Геннадію Боголюбову й Ігорю Палиці, випливає з рішення Стокгольмського арбітражу.
Про це у четвер ввечері повідомив міністр юстиції Денис Малюська.
Згадані підприємці рішення суду ще не коментували.
"Пани Коломойський, Боголюбов та Палиця хотіли стягнути з України більше 6 мільярдів (!!) доларів США та звернулись з відповідним позовом до Стокгольмського арбітражу. Після майже шести років судового процесу арбітраж сьогодні їм відмовив. Відмовив повністю", - написав міністр у Facebook.
Справа, про яку йдеться, почалася ще у 2015 році та пов'язана з "Укрнафтою", акціонерами якої є всі три згадані бізнесмени.
Вони зверталися до суду через три кіпрські компанії (Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited та Bordo Management Limited) з позовом до держави Україна.
"Для кращого розуміння масштабу вимог: офшорні компанії намагалися стягнути з держави суму, яка перевищує усі витрати держави на освіту та науку у 2021 році або ж становить приблизно половину витрат держави на виплату пенсій", - відзначив Денис Малюська.
"Винесення рішення Стокгольмським арбітражем кілька разів відкладалося. Відчувалося, що позивачі щось підозрюють та затягують процес. Але сьогодні це сталося - арбітраж визнав відсутність своєї юрисдикції. Коломойський, Боголюбов та Палиця отримали нуль доларів США, а не 6 мільярдів", - резюмував міністр.
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