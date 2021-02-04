Єврейські хакери зламали сайт друзів Ку-клукс-клану

Автор фото, TWITTER Підпис до фото, "Шаббат Шалом!" - привіталися зі своїми опонентами хакери з Ізраїлю

Група ізраїльських хакерів зламала сайт групи, пов'язаної з американським расистським об'єднанням Ку-клукс-клан (ККК).

Зокрема вони опублікували у соцмережах імена, фото та інші персональні дані членів "Патріотичної бригади лицарів ККК" (Patriotic Brigade Knights), включно з її ймовірним лідером.

Вони також змінили контент на сайті "бригади" - там з'явився напис "Шаббат Шалом! Добраніч, біла гордість" ("Shabbat Shalom! Goodnight white pride" - це відсилка до образ, якими обмінюються ліва та права субкультури: Goodnight white pride - Goodnight left side).

Також на веб-ресурсі з'явилися банери "Єврейська солідарність з усіма пригнобленими народами" та "Ніколи знову" - гасло перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Перед цим сайт поширював расистські малюнки з закликом до однодумців приєднуватися до організації.

Хакери розповіли виданню Jerusalem Post, що вони входять до руху Антифа й діють під іменем "Hayalim Almonim, Іврит для анонімних солдатів".

А свою задачу вбачають у тому, щоб "поселити страх у серцях ворогів людства".

Антифа - рух, який декларує боротьбу з неонацизмом, фашизмом і расизмом.

Hayalim Almonim обіцяють опублікувати нові персональні дані про людей, пов'язаних з ККК.

Раніше ліві хакери провели схожу кібератаку на "Церкву Ку-клукс-клану", що, як вважається, діє у 25 штатах США.

"Патріотичну бригаду лицарів" вважають частиною неформальної мережі ККК на півдні США, яка продовжує зростати.