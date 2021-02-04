Українські родичі головного критика Кремля. Теленовини ВВС
У випуску 4 лютого:
- Село Навальних. ВВС News Україна вдалося відшукати українське коріння головного критика Кремля. Ексклюзивний репортаж із Нового Залісся, де знайшлися родичі Олексія Навального. Як вони згадують ув'язненого ворога Путіна?
- Трагічна пожежа у Запоріжжі. Що стало причиною загибелі чотирьох людей та чому сході пожежі ставалися у ковідних відділення по всьому світу.
- Життя з новим обличчям. Молодому американцю, який після аварії дістав опіки вісімдесяти відсотків тіла, провели успішну операцію - після невдалих попередніх спроб.
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