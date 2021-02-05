Помер лікар, який керував лікуванням Навального після отруєння

Автор фото, EPA Підпис до фото, Олексія Навального везуть до лікарні після отруєння, 20 серпня 2020 року

Помер Сергій Максимишин - заступник головного лікаря з анестезіології та реанімації лікарні швидкої медичної допомоги №1 Омська, куди відправили Олексія Навального після отруєння у серпні 2020 року.

Навальному тоді стало погано на борту літака, що летів з Томська в Москву, після чого пілоти екстрено посадили літак в Омську.

Померлому лікарю було 55 років.

Речниця міністерства охорони здоров'я Омської області Галина Назарова сказала "Відкритим медіа", що Максимишин помер від серцевого нападу. "Людина хворіла, переживала за своїх родичів, він поховав батьків в цьому році. Він помер на роботі, у своїй реанімації, в якій працював".

За її словами, Максимишина помістили в реанімацію, і він там помер.

Телекомпанія CNN поспілкувалася з соратником Навального Леонідом Волковим, який підтвердив, що Максимишин керував лікуванням опозиціонера.

"Сергій Максимишин очолював відділення, в якому лікували Олексія Навального, і керував лікуванням - зокрема відповідав за введення його в штучну кому", - розповів Волков телеканалу.

"Він знав більше за когось про стан Олексія, тому я не можу виключати, що він помер не своєю смертю. Але система охорони здоров'я в Росії залишає бажати кращого, тому лікарі в його віці можуть помирати раптово. Сумніваюся, що його смерть будуть розслідувати", - сказав опозиціонер CNN.

Вважається, що Олексій Навальний видужав у тому числі завдяки правильному лікуванню у перші години після отруєння.

Навальний був у комі з 20 серпня 2020 року, коли йому стало погано на борту літака, який виконував рейс з Томська в Москву.

Протягом двох днів команда Навального та його родина боролися за те, щоб політика вивезли на лікування в Німеччину.

Німецькі лікарі після перших же аналізів побачили ознаки отруєння.

Вже 2 вересня німецький уряд офіційно заявив, що Навального отруїли бойовою речовиною класу "Новачок". Це та ж речовина, якою в 2018 році намагалися отруїти колишнього агента російської розвідки Сергія Скрипаля та його доньку. Тоді влада Великої Британії офіційно заявила, що за отруєнням стоїть російське ГРУ.

7 вересня Навального вивели з коми.

Після повернення Навального з Німеччини до Росії у січні 2021 року його арештували, а у лютому засудили до понад трьох років тюрми.

4 лютого президент США Джо Байден закликав Кремль звільнити Навального.

Він заявив, що США та їх союзники і все міжнародна спільнота вважає арешт Олексія Навального політично мотивованим, а невиправдано жорсткі придушення демонстрацій в Росії викликають у Вашингтоні серйозні побоювання.

"Навальний постраждав через те, що привертав увагу до корупції, і тому він має бути негайно звільнений", - заявив Джо Байден.