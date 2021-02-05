Байден: Дні, коли США відступали перед агресією Росії, минули

Автор фото, EPA Підпис до фото, Джо Байден оголосив головним напрямом зовнішньої політики боротьбу з просуванням авторитаризму

Головним напрямком американської зовнішньої політики буде протистояння просуванню авторитаризму, яке відбувається за участі Китаю та Росії. Про це заявив у першому виступі з питань зовнішньої політики президент США Джо Байден.

Свій виступ він розпочав, наголошуючи на поверненні США до активної ролі у світі.

"Я хочу, щоб світ сьогодні почув: Америка повернулася. Америка повернулася. Дипломатія знову в центрі нашої зовнішньої політики", - зазначив президент США

Він пообіцяв "відремонтувати" союзницькі відносини США по всьому світу.

"Американське лідерство має гідно зустріти цей новий момент просування авторитаризму, включно зі зростаючими амбіціями Китаю конкурувати зі США та рішучістю Росії завдати шкоди та зруйнувати нашу демократію.

У виступі Байден зазначив, що США будуть проводити зовнішню політику, засновану на найзаповітніших демократичних цінностях Америки: захисті свободи, відстоюванні рівних можливостей, поваги до верховенства права та гідного ставлення до кожної людини.

"Це наше невичерпне джерело сили. Це постійна перевага Америки", - відзначив він.

Президент США наголосив, що готовий співпрацювати зі супротивниками та конкурентами США, якщо це відповідає інтересам та безпеці американців. Прикладом він навів продовження дії договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь з Росією у сфері ядерної зброї.

"Водночас я ясно дав зрозуміти президенту Путіну в манері, дуже відмінній від мого попередника, що дні, коли США відступали перед агресивними діями Росії - втручанням в наші вибори, кібератаками, отруєннями їхніх громадян - минули. Ми без вагань підвищимо ціну для Росії і будемо захищати наші життєві інтереси і наш народ", - пообіцяв Байден.

"І ми будемо більш ефективними у відносинах з Росією, коли працюватимемо в коаліції і в координації з іншими партнерами-однодумцями", - додав він.

Президент США вимагає негайного, без жодних умов, звільнення Олексія Навального.

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"Він став мішенню через викриття корупції", - переконаний Байден.

Президент США також пообіцяв відповідь на виклики, які створює Китай.

"Ми будемо боротися з економічними зловживаннями Китаю; протидіяти його агресивним примусовим діям; щоб дати відсіч наступу Китаю на права людини, інтелектуальну власність і глобальне управління", - наголосив він.

Він пообіцяв конкурувати з Пекіном з позиції сили та з залученням союзників, але співпрацювати, коли це буде в інтересах США.

Які завдання ще поставив Байден

Серед завдань, які поставив Байден - "відновлення мускулатури демократичних альянсів" США. Йдеться про НАТО, країни Європи, Мексику, Японію, Південну Корею, Австралію.

"Союзи Америки є нашим найбільшим надбанням, і бути лідером у дипломатії означає ще раз стояти пліч-о-пліч із нашими союзниками та ключовими партнерами", - наголосив він.

Серед тем, які підняв Байден - військовий переворот у М'янмі.

"Сила ніколи не повинна прагнути перевершити волю народу або намагатися стерти результати виборів, які заслуговують на довіру", - прокоментував він події у М'янмі.

"Військові повинні відмовитись від захопленої ними влади, звільнити адвокатів, активістів та чиновників, яких вони затримали, зняти обмеження на телекомунікації та утриматися від насильства", - вимагає президент США.

Він пообіцяв, що буде працювати з союзниками, аби відповідальні за ситуацію у М'янмі відчули наслідки.

Байден також закликав Саудівську Аравію та її союзників до припинення війни в Ємені.