Засновника Сил спецоперацій України хотіли вивезти в Росію - СБУ

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, З повідомлення СБУ випливає, що агенти ФСБ ймовірно хотіли викрасти колишнього командувача Сил спецоперацій, генерал-лейтенанта Ігора Луньова

Контррозвідка СБУ викрила агентів ФСБ, які планували викрасти колишнього командувача Сил спеціальних операцій і вивезти його в Росію за винагороду в 100 тисяч доларів. Про це повідомив пресцентр СБУ.

Сили спеціальних операцій ЗСУ засновані у 2016 році, за цей час їх очолювали лише два офіцери - з 2016 по 2020 генерал-лейтенант Ігор Луньов, а з серпня 2020 року генерал-майор Григорій Галаган, тож затримані ймовірно мали намір викрасти саме Луньова.

Завербовані українці також готували диверсії у Миколаївській області, об'єктом нападу могли стати літаки ЗСУ на аеродромі Кульбакіно, додають в Службі безпеки.

Там кажуть, що в агентурну мережу ФСБ входили колишні спецпризначенці військової розвідки України.

Мережа діяла на території Київської, Одеської, Миколаївської, Житомирської та Чернігівської областей.

За даними Служби безпеки, завербовані виконували завдання співробітників ФСБ Вадима Даутова та Дениса Собка.

Автор фото, ssu.gov.ua

"Агенти ФСБ збирали інформацію про дислокацію та переміщення українських Збройних сил, кадровий склад та оперативно-службову діяльність Головного управління розвідки Міністерства оборони, Сил спеціальних операцій, Штабу ВМС, 73-го Морського центру спеціальних операцій ЗСУ, їх міжнародної взаємодії з іноземними партнерами", - зазначають в СБУ.

Затримані намагалися вербувати чиновників та військових.

У них вилучили великий арсенал зброї.

Автор фото, ssu.gov.ua

Дії затриманих розслідують за ч.1 ст.111 (державна зрада), ч.1.ст.258-3 (створення терористичної групи), ч.1. ст.263 (незаконне поводження зі зброєю).

Шпигунство співробітників ФСБ, які керували мережею, розслідують за ч.1 ст.114 (шпигунство) Кримінального кодексу.