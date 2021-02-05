Найменша рептилія у світі. Де вона живе і як виглядає

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Нано-хамелеон Brookesia

Вчені вважають, що їм вдалося виявити, ймовірно, найменшу рептилію на землі - підвид хамелеона розміром з насіннячко.

Двох крихітних ящірок знайшла німецько-мадагаскарська експедиція на Мадагаскарі.

Самець Brookesia nana, або нано-хамелеон, має тіло (без хвоста) завдовжки у 13,5 мм. Його довжина від голови до кінчика хвоста складає 22 мм.

За даними Баварської зоологічної колекції в Мюнхені, це найменший з 11 500 відомих видів рептилій.

Самка є більшою - близько 29 мм, - заявили в інституті. Там повідомили, попри "великі зусилля", ще належить знайти інші екземпляри.

"Нового хамелеона знайшли лише у зникаючих гірських тропічних лісах на півночі Мадагаскару, він може перебувати під загрозою зникнення", - пише журнал Scientific Reports.

Олівер Хавлічек, вчений з Центру історії природи в Гамбурзі, сказав: "Середовище нано-хамелеона, на жаль, вирубили, але нещодавно цей район взяли під охорону, тому вид виживе".

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Дослідники виявили, що мініатюрний хамелеон полює на кліщів на землі, а вночі ховається від хижаків в стеблах трави.

У своєму повідомленні в блозі доктор Марк Шерц, один з дослідників, які брали участь у відкритті, назвав виявленого плазуна "вражаючим випадком крайньої мініатюризації".

За його словами, ліси, в яких виявили хамелеона Brookesia nana, досі добре пов'язані з іншими лісами на півночі острова.

"Крихітний хамелеон порушує характерну особливість найменших видів, які мешкають на невеликих островах. Це дозволяє припустити, що щось ще дозволяє/змушує цих хамелеонів ставати ще меншими", - додав він.

У своєму звіті вчені рекомендували включити хамелеона до Червоного переліку видів, що перебувають під загрозою зникнення, який формує Міжнародний союз охорони природи (МСОП). Це необхідно, щоб захистити мініатюрного хамелеона та середовище його проживання.