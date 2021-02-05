Росія висилає дипломатів Швеції, Польщі та Німеччини. Через Навального
Росія оголосила персонами нон грата дипломатів Швеції, Польщі та Німеччині - за "участь у незаконних акціях", повідомило російське МЗС. Найближчим часом вони покинуть країну.
Протести на підтримку арештованого політика Олексія Навального пройшли 23 і 31 січня в багатьох містах Росії. Ще акції відбулися 2 лютого в Москві та Санкт-Петербурзі.
Речник МЗС Швеції, тим часом, заявив, що шведський дипломат не брав участі у жодних демонстраціях.
Рішення про висилку західних дипломатів ухвалили в день, коли до Росії для обговорення питання про Навального приїхав голова зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель.
Євросоюз і Боррель вимагають від російської влади негайно звільнити опозиціонера.
"Втручання у внутрішні справи"
Як ідеться у заяві російського МЗС, дії дипломатів "є неприйнятними і не відповідають їхньому дипломатичному статусу".
"Дипломати, щодо яких МЗС РФ ухвалило рішення, припустилися відкритого втручання у внутрішні справи Росії. Наші дипломатичні співробітники ніколи не втручалися у внутрішні справи інших держав", - заявив перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров.
МЗС Польщі пообіцяло у відповідь вислати і російського дипломата.
2 лютого на суд у справі Олексія Навального прийшли дипломати майже двох десятків країн, в тому числі і Швеції, Польщі та Німеччини. Дипломатів розмістили в залі суду на заскленому балконі.
Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що їхня поведінка - це "не просто втручання у внутрішні справи суверенної держави, а самовикриття непривабливої і протизаконної ролі колективного Заходу в спробах стримати Росію".