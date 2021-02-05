Росія висилає дипломатів Швеції, Польщі та Німеччини. Через Навального

Автор фото, EPA Підпис до фото, Акції на підтримку Навального прокотилися всією Росією

Росія оголосила персонами нон грата дипломатів Швеції, Польщі та Німеччині - за "участь у незаконних акціях", повідомило російське МЗС. Найближчим часом вони покинуть країну.

Протести на підтримку арештованого політика Олексія Навального пройшли 23 і 31 січня в багатьох містах Росії. Ще акції відбулися 2 лютого в Москві та Санкт-Петербурзі.

Речник МЗС Швеції, тим часом, заявив, що шведський дипломат не брав участі у жодних демонстраціях.

Рішення про висилку західних дипломатів ухвалили в день, коли до Росії для обговорення питання про Навального приїхав голова зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель.

Євросоюз і Боррель вимагають від російської влади негайно звільнити опозиціонера.

"Втручання у внутрішні справи"

Як ідеться у заяві російського МЗС, дії дипломатів "є неприйнятними і не відповідають їхньому дипломатичному статусу".

"Дипломати, щодо яких МЗС РФ ухвалило рішення, припустилися відкритого втручання у внутрішні справи Росії. Наші дипломатичні співробітники ніколи не втручалися у внутрішні справи інших держав", - заявив перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров.

МЗС Польщі пообіцяло у відповідь вислати і російського дипломата.

2 лютого на суд у справі Олексія Навального прийшли дипломати майже двох десятків країн, в тому числі і Швеції, Польщі та Німеччини. Дипломатів розмістили в залі суду на заскленому балконі.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що їхня поведінка - це "не просто втручання у внутрішні справи суверенної держави, а самовикриття непривабливої і протизаконної ролі колективного Заходу в спробах стримати Росію".