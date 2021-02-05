"Нікому не дамо приватизувати російську мову" - Зеленський

Автор фото, Офіс президента

В Україні немає проблем з російськомовними книгами, а твори Булгакова чи Акуніна можна вільно придбати в центрі Києва, сказав президент Зеленський у своєму влозі.

Він записав це відео спеціально російською мовою, яку, "на думку однієї партії і однієї країни, у нас сильно утискають".

Володимир Зеленский наголосив, що російською мовою розмовляє багато українців, саме тому "ми не дамо приватизувати і нікому не подаруємо (російську мову)".

Президент нагадав, що письменник, етнограф і лексикограф, автор "Тлумачного словника живої великоросійської мови" Володимир Даль, який творив під псевдо "Козак Луганський" народився у Луганську.

"А це, якщо хтось ще не зрозумів, Україна", - додав президент.

"Маячня космічного масштабу"

Також президент відреагував, зокрема, й на дискусію через начебто заборону в Україні творів Булгакова та Акуніна, яка розгорнулася в соцмережах.

Своє невдоволення , зокрема, висловили депутат від Слуги народу Максим Бужанський та Андрій Портнов, який раніше був соратником Віктора Януковича.

За словами президента, ця інформація не відповідають дійсності, бо у самому центрі "фашиствующего Киева" (цитата президента, - Ред.) можна вільно придбати книги, видані російською.

Проте деякі ЗМІ, депутати та експерти, ігноруючи цей факт, вводять суспільство в оману, йдеться у повідомленні Офісу президента.

"Відповім цитатою вже іншого письменника, російського опозиціонера Бориса Акуніна: "Найгірше зло те, що добром прикидається". Як на мене, дуже підходить вищезгаданим товаришам, вищезгаданим ЗМІ" - сказав у влозі Володимир Зеленський.

Президент уточнив, що лише одному видавництву, відповідно до українського законодавства, відмовили у ввезенні примірників роману "Майстер і Маргарита".

"Але не через Булгакова, а через передмову, де вказані діячі, які підтримали анексію Криму. Коротше кажучи, новина про заборону Булгакова в Україні - це, як сказав би професор Преображенський, маячня космічного масштабу", - наголосив Зеленський.

"Залізнобетонні причини" для закриття каналів

Президент також пояснив введення санкцій проти депутата від ОПЗЄ Тараса Козака і трьох його телеканалів, яким приписують проросійську політику, - "112 Україна", ZiK, NewsOne.

За його словами, для цього "були вагомі залізобетонні причини".

"На підставі закону і даних СБУ, які в силу зрозумілих причин поки не можуть бути розголошені, РНБО вирішила застосувати санкції до власників каналу 112, ZIK і NewsOne. І це головна причина припинення мовлення, а не якась там критика мене, як президента", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що це рішення законне, логічне, виправдане і його підтримав ЄС та США.

"Трійка цих телеканалів утримувала армію балакучих голів, яка дуже професійно вас дурила і зомбувала", - резюмував президент у своєму влозі.

Ввечері 2 лютого Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про запровадження санкцій щодо Тараса Козака, а також телеканалів "112", "ZIK" та "NewsOne", які йому належать.

Санкції щодо пана Козака передбачають зокрема блокування його активів, торговельний операцій і виведення капіталів за межі України.

Вони діятимуть упродовж п'яти років.