У Румунії після хрещення померло немовля. Чи змінять тепер обряд?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Заклики до реформи можуть призвести до розколу в православній церкві Румунії

У Румунії після обряду хрещення померло немовля. Йому було близько шести тижнів.

Трагедія сталася у місті Сучава. У малюка зупинилося серця після того, як його тричі занурили у святу воду.

Під час розтину у легенях дитини знайшли воду.

Прокуратура почала розслідування щодо священника, який проводив хрещення.

Тим часом у мережі з'явилась онлайн-петиція із закликом змінити традиційний обряд. Вона вже зібрала понад 60 тисяч підписів.

Єпископ Румунської православної церкви, архієпископ Каллиник підтримує реформу.

Він заявив румунському сайту Adevarul, що вірить: в майбутньому практику занурення дитини у воду переглянуть і "знайдуть оптимальне рішення для дотримання [церковних] таїнств і запобігання небажаних інцидентів".

Чи зможе трагедія змінити обряд?

Стівен Макграт, Румунія

Якщо через смерть дитини змінять ритуал хрещення, це призведе до розколу в православній церкві Румунії.

Деякі церковники не проти змін, але інші чітко заявляли про бажання зберегти архаїчний обряд занурення дитини у воду з головою.

Серед вищого духовенства реформу підтримує архієпископ Арджешський Каллиник.

"На деяких іконах Ісус стоїть у воді по шию і, схиливши голову, приймає хрещення, поливаючи голову святою водою", - пояснює він.

Однак архієпископ Томісській Феодосій налаштований більш войовничо.

"Ми ніколи не змінимо ритуал. Канони цієї релігії існують вже понад 1000 років, - каже він. - Ось чому ми не змінимося. Нас не залякати".

Православна церква Румунії не схильна до реформ, але ця трагедія під час хрещення може призвести до змін.