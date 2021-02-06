Данія побудує острів у Північному морі, щоб припинити палити нафту і газ

Автор фото, Danish Energy Agency Підпис до фото, У морі навколо острова встановлять вітрові турбіни висотою до 260 метрів

Данський уряд дав зелене світло будівництву у Північному морі величезного штучного острова. На площі, що дорівнює 18 футбольним полям (120 тисяч кв. м), розмістять 200 вітрових генераторів, здатних забезпечити електроенергією три мільйони домогосподарств.

Це найбільший будівельний проєкт в історії Данії, який оцінюють у 34 млрд доларів.

Острів належатиме наполовину державі, наполовину приватному сектору.

У майбутньому його площа може збільшитись втричі.

Припускають, що острів забезпечуватиме електрикою і сусідні країни.

Їхній список поки не оголошують, але професор Якоб Остергард з Технічного університету Данії в інтерв'ю ВВС назвав можливими партнерами Британію, Німеччину та Нідерланди.

Величезна вітрова електростанція також вироблятиме водень для промисловості та транспорту.

Згідно з ухваленим у Данії Актом про клімат, країна планує у найближчі 10 років скоротити викиди парникових газів на 70% в порівнянні з 1990 роком, а до 2050 року повністю вийти на нульовий рівень викидів парникових газів.

У грудні минулого року Копенгаген оголосив про припинення геологічної розвідки нафти і газу в Північному морі.

За словами міністра енергетики Дана Йоргенсена, країна змінює пріоритети.

"Це гігантський проєкт, - заявив ВВС професор Остергард. - Це новий крок в розвитку данської вітроенергетики. Ми почали з встановлення вітряків на суші, потім на прибережному мілководді, тепер на штучних островах. Данія буде світовим лідером у цій галузі".

Ідею підтримали данські політики всіх напрямків.

Те, що починалось як фантазія, тепер втілюється в життя, сказав колишній міністр енергетики Данії Расмус Хельвег Петерсен з Соціально-ліберальної партії.

Екологічна група Dansk Energi привітала "початок втілення мрії", але сумнівається у тому, що острів буде готовий до 2033 року, як заплановано.

Автор фото, Danish Energy Agency Підпис до фото, Згодом острів стане ще більшим

Біля берегів острова Борнгольм, на схід від материкової Данії, планують побудувати ще один такий острів, але меншого розміру. Вже підписані угоди, за якими енергія з нього піде до Німеччини, Бельгії та Нідерландів.

Минулого листопада Євросоюз оголосив план підвищити виробництво електроенергії на встановлених у морі вітряках у п'ять разів до 2030 року та у 25 разів до 2050.

Третя частина енергетичних потреб ЄС вже покривають шляхом поновлюваних джерел.

Сумарна потужність вітряних генераторів морського базування в країнах Євросоюзу становить 12 гігаватів, з них на Данію припадає 1,7 гігавата. Острів у Північному морі розрахований на три гігавати, острів біля Борнгольма - на два гігавати.

Точне місце розташування великого острова поки не назвали. Відома лише приблизна відстань від берега - 80 км.