Пса винесло у відкрите море. Його знайшли живим через 16 годин

Автор фото, Hayley Varney Підпис до фото, "Зазвичай Тіллі не любить плавати, але коли бачить качку, то її не зупинити", - каже власниця собаки

Спрінгер-спаніеля на ім'я Тіллі винесло у відкрите море, тварину знайшли через 16 годин після зникнення.

Тіллі погналася за качкою під час прогулянки на одному з пляжів острова Мен.

Її знайшли тільки вранці наступного дня. Тварина сиділа на скелях на південь від пляжу.

Власниця Гейлі Варні каже, що майже не сподівалась повернути свою улюбленицю, тому "постійно плакала".

"Не хотілося думати про найгірше, але коли таке море, то як не думати", - додає вона.

Автор фото, Hayley Varney Підпис до фото, Тіллі знайшов місцевий чоловік через понад 16 годин після зникнення

Того нещасливого дня Тіллі вийшла на прогулянку з батьком Гейлі.

"Зазвичай вона не любить плавати, але, коли бачить качку, то її не зупинити", - каже Гейлі.

Усі спроби повернути тварину були марні, вона помчала за качкою. Тіллі віднесло хвилями у море, поки вона зовсім не зникла з поля зору.

Берегова охорона близько двох годин оглядала пляж, але, коли стемніло, була змушена припинити пошуки.

Тварину знайшов місцевий чоловік наступного дня.

"Вона сиділа на скелі. Чоловік зміг умовити її спуститися і повернутися на пляж", - каже Гейлі.

Зараз Тіллі почувається добре. Вона поспала і скоро знову вийде на прогулянку.

"Але на пляж ми поки ходити не будемо", - переконана власниця собаки.