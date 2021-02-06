Байден хоче закрити Трампу доступ до даних розвідки всупереч давній традиції

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Президент США Джо Байден виступив за те, щоб позбавити свого попередника Дональда Трампа доступу до секретних даних з брифінгів розвідки через його "непевну поведінку".

Це вперше експрезидента позбавлять інформації про діяльність розвідки. Зараз брифінги проводять на регулярній основі для Джиммі Картера, Біла Клінтона, Джорджа Буша і Барака Обами.

У США є традиція, що дозволяє інформувати колишніх президентів про проблеми національної безпеки. Це не обов'язково, але вважається актом люб'язності з боку нового президента, і також це можливість отримати пораду від попередника.

Відповідаючи на питання CBS, чи потрібно проводити брифінги для Трампа, Байден відповів: "Я думаю, що ні".

"У чому цінність для нього брифінгу розвідки? - сказав Байден. - Який це може мати вплив, крім того, що він може щось помилково розповісти?".

Представники Трампа поки не коментували слова Байдена.

Раніше Білий дім поставив питання про те, чи повинен колишній президент, процес імпічменту якого в Сенаті починається на наступному тижні, брати участь в брифінгах.

У січні голова комітету з розвідки палати представників Адам Шифф заявив, що необхідно закрити Трампу доступ до будь-якої секретної інформації.

"Немає обставин, за яких цей президент повинен брати участь у брифінгу розвідки - ні зараз, ні в майбутньому", - сказав він.

Сью Гордон, яка займала пост головної заступниці глави національної розвідки за Трампа, написала, що наміри колишнього президента залишитися на політичній арені в поєднанні з його закордонними діловими зв'язками можуть загрожувати національній безпеці.

"Моя рекомендація як ветерана розвідки з більш ніж 30-річним стажем — не проводити йому ніяких брифінгів після 20 січня", - наводилися слова Гордон в січні в статті Washington Post.

"За допомогою цієї простої дії, яка є виключною прерогативою нового президента, Джо Байден може пом'якшити один аспект потенційного ризику для національної безпеки, що йде від Дональда Трампа", - заявила Гордон.

Брифінги для колишніх президентів дійсно містять секретну інформацію, але не містять інформацію найвищого ступеня секретності, що міститься в щоденному зведенні для президента, сказав виданню Wall Street Journal Девід Прісс, колишній офіцер ЦРУ, який проводив брифінги для нині покійного президента Джорджа Буша-старшого через роки після того, як він покинув свій пост.

Слухання в Сенаті, на яких вдруге розглянуть імпічмент Трампа, почнуться 8 лютого. Той факт, що Трамп покинув посаду президента, цьому не перешкоджає. У разі імпічменту Сенат може позбавити експрезидента пенсії та інших пільг, а також окремим рішенням заборонити йому обиратися знову.

Трампа звинувачують в підбурюванні до заколоту, результатом чого стало захоплення Капітолію і загибель п'яти людей 6 січня 2021 року.