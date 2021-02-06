На Донбасі загинули двоє українських військових, є поранені
У суботу біля Мар'їнки Донецької області загинули двоє військовослужбовців, за життя ще одного борються медики.
Всі троє "підірвалися на невідомому вибуховому пристрої", повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил.
Військовий журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram пише, що всі троє - дуже молоді хлопці 1996-го та 1997-го року народження.
"У мене немає сумнівів - в Росії вирішили закінчити бавитись в перемир'я", - написав він.
Водночас у суботу ще двоє військових отримали поранення в районі Торецька та Сєверодонецька, повідомляє українська делегація у Тристоронній контактній групі.
Поранення відбулось "внаслідок обстрілу".
З 27 липня Україна домовилася повне та всеосяжне припинення вогню. Але відтоді сторони регулярно повідомляють про порушення з іншого боку.
Зокрема, українська влада повідомляє про втрати, обстріли, важку техніку недалеко від лінії розмежувань, яку забороняють домовленості.
Загалом з початку перемир'я загинули вже близько 10 військових.
За 2020 рік бойові втрати української армії, за даними Генштабу, склали 49 вбитих і понад 330 поранених.