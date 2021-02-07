Вакцина AstraZeneca не захищає від нового штаму з ПАР - вчені

Автор фото, PA Media

Вакцина британської фармкомпанії AstraZeneca і Оксфордського університету на захищає від нового південноафриканського штаму коронавірусу.

Про це пише Financial Times з посиланням на попередні результати дослідження.

Університет з ПАР і Оксфорд провели тестування на 2 тис. людей, яке показало, що ін'єкція вакцини AstraZeneca, схоже, не захищає при легкому і помірному перебігу хвороби, викликаної вірусом з ПАР.

Однак дослідження мало невеликий масштаб і поки що не пройшло експертну оцінку.

Очікується, що його результати офіційно оприлюднять у понеділок.

В AstraZeneca заявили агентству Reuters, що дослідження мало вибірковий характер, невеликий масштаб, а його учасники були переважно молодими здоровими людьми.

Це, кажуть в фармкомпанії, не може належним чином свідчити про ефективність вакцини проти нового штаму з ПАР.

При цьому в AstraZeneca переконані, що їхня вакцина захищає від тяжкого перебігу хвороби, оскільки активність антитіл при її застосуванні така ж, як у інших вакцин проти коронавірусу.

В Оксфордському університеті Reuters заявили, що разом з AstraZeneca працюють над вакциною, щоб вона могла забезпечувати захист від нових мутацій коронавірусу.

Автор фото, Our World in Data Підпис до фото, Статистика за 26 січня. вона враховує введені дози. а не кількість вакцинованих людей

Що відомо про вакцину AstraZeneca

Клінічні випробування вакцини проводиди у Британії, Бразилії та Південній Африці.

Вони разом показали, що AstraZeneca є безпечною та ефективною у профілактиці COVID-19 у людей віком від 18 років.

Вакцини для українців

Україна отримала підтвердження щодо постачання 12 млн доз вакцин проти коронавірусної інфекції, повідомив у п'ятницю Офіс президента.

Це будуть вакцини AstraZeneca та Novavax.

За словами міністра здоров'я Максима Степанова, поставки почнуться з лютого 2021 року.