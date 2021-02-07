Село затопили "криваві ріки". Що сталося

Автор фото, Reuters

Індонезійське село затопила криваво-червона ріка після того, як повінь дісталася місцевої фабрики з виробництва батика.

Багряний барвник у суботу наповнив вулиці селища Дженггот у центрі Яви. Цей регіон славиться своїм традиційним текстилем з батика, воску та фарб.

Автор фото, Reuters

У соцмережах почали ширитися тисячі фото "кривавих рік" - вони виглядали так дивно, що місцеві чиновники змушені були підтверджувати, що повінь справжня, але колір води викликаний затопленням фабрики.

Автор фото, Reuters

"Червона повінь викликана батик-барвником, який затопила вода. Це скоро пройде, коли фарба перемішається з дощем", - пояснив Reuters один з місцевих посадовців Дімас Арга Юдха.

Раніше тут вже траплялися "кольорові повені" - наприклад, кілька місяців тому інше село затопила яскраво зелена ріка, що перед цим також пройшлася по фабриці з фарбами.