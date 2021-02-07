Програма Artemis: США повертаються на Місяць. Байден підтримав "місячну" політику Трампа

Автор фото, NASA Підпис до фото, США і NASA планують повернутися на Місяць - цього разу, щоб залишитися там надовго. На цьому малюнку художник зобразив, як це може виглядати

Новий президент США Джо Байден підтримав зусилля країни повернутися на Місяць, які почав його попередник Дональд Трамп.

Раніше багато хто переживав, якою буде підхід нової команди до масштабної програми NASA "Артеміда" (Artemis) з відправки людей на Місяць, пише науковий редактор BBC News Пол Рінкон.

Якщо все піде по плану, то протягом кількох наступних років людина повернеться на супутник Землі. Вперше в історії на Місяці має висадитися жінка.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Речниця Білого Дому Джен Псакі відзанчає, що місячна програма "Артеміда" допоможе підготувати місії на Марс

"У рамках програми "Артеміда" влада Сполучених Штатів буде працювати з промисловістю та міжнародними партнерами, щоб доправити на поверхню Місяця астронавтів - чоловіка та жінку", - підтвердила нещодавно речниця Білого Дому Джен Псакі.

За її словами, у рамках програми заплановані нові наукові дослідження, підготовка до майбутніх місій на Марс та "демонстрація цінностей Америки".

При цьому поки що не згадують про ціль зробити першу пілотовану посадку на Місяць у 2024 році - так мету раніше озвучував попередній віцепрезидент Майк Пенс.

Чи залишається саме ця дата у планах, наразі невідомо. Водночас, ніхто її і не скасовував.

Коли у 2017 році Майк Пенс озвучив плани повернення на Місяць, NASA запланувало посадку на 2028 рік. Але пізніше віцепрезидент Трампа заговорив про інші строки - як тоді вважалося, так адміністрація хотіла пришвидшити просування програми, що, на її думку, рухалася надто повільно.

2024 рік ставився під сумніви через проблеми з фінансуванням посадкового елементу, який має доставити астронавтів з місячної орбіти на поверхню супутника.

У 2021 році NASA просила на цю систему посадки (Human Landing System, HLS) 3,3 млрд доларів, а йому виділили лише 850 млн, що, схоже, вплине на весь графік підготовки.

Автор фото, NASA Підпис до фото, "Оріон" готують до запуску в рамках місії "Артеміда-1"

Іншими елементами "Артеміди" є космічний корабель "Оріон" та ракета SLS (Space Launch System).

Капсулу "Оріон" та сервісний модуль, які використають у першій місії "Артеміди" - безпілотному польоті навколо Місяця - зараз готують у Космічному центрі Кеннеді у Флориді. Наразі старт запланований на кінець 2021 року.

А найбільша секція ракети SLS, яка нестиме "Оріон", зараз готується у Космічному центрі Стенніс в Міссісіпі до серйозного етапу випробувань - у лютому всі її чотири двигуни мають запустити на повну потужність на вісім хвилин.

Попередню схожу спробу довелося зупинити після однієї хвилини тестів через проблеми з гідравлікою.

Обладнання для "Оріону" і ракети SLS, яке використовуватимуть під час другої і третьої місій "Артеміди", також наразі на стадії підготовки.

Саме під час третього польоту запланована посадка людей на Місяць - вперше з часів місії "Аполлон-17" у 1972 році.

"На сьогодні лише 12 людей ступали на Місяць й це було пів століття тому. Програма "Артеміда", маршрутна точка до Марсу, дає можливість збільшити це число", - відзначає Джен Псакі.

"Дослідження Місяця має широку та двопалатну підтримку в Конгресі", - запевнила вона.

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