Україну накриває сніговий шторм. Тиждень почнеться з хуртовин і проблем на дорогах

Автор фото, УНІАН

У найближчі дні Україну накриє сніговий циклон та хуртовини, через що можуть перекрити дороги. Водіїв просять у понеділок не виїжджати без нагальної потреби.

Наступний тиждень взагалі буде непростим з точки зору негоди.

На Західній Україні погода погіршиться вже у неділю, але найбільше снігу очікують у понеділок.

"8 лютого у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети, (приріст снігу 20-30 см, в Рівненській, Волинській, Львівській областях 30-40 см)", - анонсують у ДСНС.

"На Закарпатті, вдень і на Прикарпатті та у південних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях сніг з переходом у дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності - жовтий)", - додають рятувальники.

Автор фото, meteo.gov.ua Підпис до фото, Снігопади будуть майже по всій території України

По всій країні очікуються штормові пориви вітру.

"Правобережну частину країни охопить потужний циклон. Можливі обмеження руху!" - наголошує "Укравтодор".

Там попереджають, що на проблемних ділянках трас можуть перекрити рух для вантажівок та пасажирських автобусів.

Деталі про перекриті дороги обіцяють повідомити пізніше, утім про таку можливість вже говорять на Київщині та інших регіонах правобережної України.

"В черговий раз звертаємось до водіїв та просимо не виїжджати без нагальної потреби на далекі відстані, а при плануванні маршрутів враховуйте складність погодних умов", - закликають водіїв.

У Карпатах в ці дні зростає небезпека лавин.

Холодні тижні

Автор фото, ДСНС Підпис до фото, На Західній Україні у водіїв уже проблеми

"У Києві завтра очікується сніг, мороз, ожеледиця та сильний вітер. Сніг поєднається із нічними близько 12 градусів морозу та денними -5-8 градусів", - попереджає синоптик Наталія Діденко.

9-10 лютого стане трохи тепліше.

"11-12 лютого черговий циклон принесе чергове ускладнення погоди із снігопадами та дощами. Ближче до наступних вихідних Україну знову накриє хвиля серйозних морозів. А поки що - ще раз: завтра, 8-го лютого, в Україні циклон із складною погодою!", - наголошує синоптик.

За її прогнозами, морози в столиці триматимуться найближчі тижні: "Мороз у Києві триватиме довго, звичайно, з коливаннями, проте найближчі два тижні - так. Принаймні, за попередніми прогнозами".