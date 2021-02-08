Схід льодовика в Індії: 14 людей загинули, півтори сотні пропали безвісти

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Розлом гірського льодовика, як припускають, міг статися через потепління та зміни клімату

Льодовик, який зійшов з Гімалаїв, зруйнував греблю і викликав повінь у штаті Уттаракханд на півночі Індії. Щонайменше 11 людей загинули, ще 150 зникли безвісти.

Як припускає влада, до 40 людей можуть бути заблоковані у тунелі, зараз його розчищають.

Хоча села в затопленій долині були евакуйовані, це не допомогло повністю уникнути жертв.

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До рятувальних робіт підключені сотні людей, зокрема підрозділи поліції, армії і військові вертольоти.

"Все сталося дуже швидко, не було часу повідомити комусь про це, - розповів агентству Reuters місцевий житель Санджай Сінгх Рана.

"Я думав, що нас всіх змиє", - додав він.

Льодовик зійшов з гори Нандадеві - другої по висоті вершини Індії, що входить у гірську систему Гімалаїв.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Кадри з місця подій показують руйнування греблі

Спустившись по гірських річках, він вдарив по греблях двох гідроелектростанцій, які все ще будуються.

Автор фото, CHAMOLI POLICE/ TWITTER

Судячи з опублікованих кадрів, одна з гребель майже повністю зруйнована.

Більшість зниклих - робітники на цих об'єктах.

Хоча щонайменше 16 будівельників евакуювали рятувальники, понад пів сотні людей, що перебували на будмайданчику ГЕС "Ріші Ганга", могли загинути, сказав глава поліції штату Уттаракханд Ашок Кумар.

Влада встигла евакуювати і села в зоні повені.

"Країна молиться за те, щоб всі вони були в безпеці", - написав прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді у Twitter після розмови з міністром штату.

Сусідній штат Уттар Прадеш ввів режим підвищеної готовності до повені у кількох районах.

Автор фото, Reuters

Що викликало сходження льодовика?

Навін Сінгх Хадка, кореспондент Всесвітньої служби BBC з питань екології

Катастрофа сталася у віддаленому районі, тому зараз ні у кого немає чіткої відповіді.

Експерти припускають, що однією з причин того, що великі шматки льоду відкололися від масиву, може бути потепління і викликані ним опади.

Це могло викликати сходження лавин з камінням і брудом.

"Така ймовірність велика, тому що були дуже сильні опади", - говорить Добхал, колишній старший гляциолог державного Інституту геології Гімалаїв ім. Вадіана.

Експерти також припускають, що лавина могла зійти на льодовикове озеро, якщо таке було на її шляху, й воно вийшло з берегів.

Інша версія - лавина або зсув могли сходити в річку протягом якогось часу, поки вона не вийшла з берегів.

Величезний льодовик зійшов з Гімалаїв та зруйнував греблі. Десятки людей можуть бути заблоковані у тунелі.