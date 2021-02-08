"Росія віддаляється". У ЄС розчаровані провалом з Москвою і готують санкції

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Керівник дипломатії Європейського Союзу іспанець Жозеп Боррель відзвітував про свій недавній візит до Росії, який багато хто оцінив як повний провал Євросоюзу та дипломатичну перемогу російського МЗС та міністра Сергія Лаврова.

Європейський дипломат поскаржився, що Кремль відмовився змінювати щось у "негативному тренді наших відносин" та не виключив запровадження нових санкцій Євросоюзу проти Росії.

Він також згадав про Україну, але не згадав про Крим.

Доведеться робити висновки

Автор фото, МЗС Росії

"Цього тижня я поїхав до Москви, щоб через принципи дипломатії перевірити, чи зацікавлена російська влада усунути розбіжності та змінити негативну тенденцію в наших відносинах. Реакція, яку я отримав, вказує на зовсім інший напрямок [російської влади]", - почав Жозеп Боррель свою велику статтю про підсумки візиту до Росії.

"Тож як ЄС нам доведеться задуматися про більш широкі наслідки та намітити шлях уперед. Ми на роздоріжжі. Промальовуються основні параметри геополітичного ландшафту ХХІ століття", - констатував європейський політик.

Візит до Москви він описав як "дуже складний".

А його метою, за словами Жозепа Борреля, мав стати початок прямого діалогу з Кремлем про складні відносини між Росією та Євросоюзом, які стають дедалі гіршими і які скоро стануть предметом нових рішень на рівні Європейської ради та глав держав ЄС.

"Російська влада не захотіла скористатися цією можливістю для більш конструктивного діалогу з ЄС. Це викликає жаль, й нам доведеться зробити висновки", - наголосив Жозеп Боррель.

Він також розповів, що предметом його перемовин з Сергієм Лавровим стали порушення прав людини у Росії та "зокрема справа Олексія Навального".

Дуже показовим кроком Росії щодо ЄС у день візиту Борреля стала висилка з Москви низки дипломатів країн союзу. Боррель сам визнав, що це дуже символічний крок з боку Москви.

Про Україну, але не про Крим конкретно

Згадували, за словами Борреля, і про Україну: "Ми також обговорили конфлікти в нашому найближчому сусідстві, і я наполягав на необхідності просування повної імплементації Мінської угоди та поваги територіальної цілісності України".

Чи згадували при цьому тему Криму, невідомо - у статті глави європейської дипломатії про анексований Росією півострів немає жодного слова.

"Моя зустріч з міністром Лавровим показала, що Європа та Росія віддаляються. Здається, Росія поступово сама віддаляє себе від Європи", - нарікає Жозеп Боррель.

Тепер, за його словами, всі ці підсумки він буде обговорювати з міністрами закордонних справ країн ЄС.

"Як завжди, наступні кроки вирішуватимуть країни-члени [Євросоюзу], і так - це може включати санкції", - анонсував Жозеп Боррель.

Він допустив запровадження нового режиму санкцій ЄС у сфері прав людини.

"Катастрофічний" візит до Росії

Автор фото, Josep Borrell Twitter Підпис до фото, Голова дипломатії Європейського Союзу, іспанський соціаліст Жозеп Боррель та багаторічний керівник МЗС Росії Сергій Лавров

Жозеп Боррель відвідав Росію минулого тижня, попри те, що багато хто у ЄС радив йому відмовитися від цього візиту саме зараз.

Паралельно у Росії проходив суд над опозиціонером Олексієм Навальним, якого вирішили відправити на реальний строк у в'язниці.

Крім того, у день візиту Борреля Кремль демонстративно оголосив про висилку дипломатів трьох країн Євросоюзу через нібито їхню участь у акціях протесту в Росії.

"В цілому виступ Борреля був катастрофою. Він визнав, що ЄС не зробив ніяких кроків у бік ухвалення нових санкцій щодо Росії через справу Навального. Потім Боррель, колишній міністр закордонних справ Іспанії, стояв і мовчав з напівусмішкою на обличчі, коли [глава МЗС Росії Сергій] Лавров у заключному слові вилаяв ЄС, назвавши його "ненадійним партнером", - так оцінила візит європейська редакція міжнародного видання Politico.

"Візит [...] мав би сенс тільки тоді, якщо б він відвідав Олексія Навального і провів ґрунтовну розмову з тими, хто стоїть за демократію. У реальності Боррель навіть не спробував зустрітися з Навальним. І навіть не спробував нагадати про Крим. Ми очікували від Верховного представника ЄС із закордонних справ, що він буде захищати європейські цінності, а не стане інструментом кремлівської пропаганди", - обурилась колишня міністр закордонних справ Латвії Сандра Калнієте, яка зараз відповідає у Європейській народній партії за зовнішню політику.