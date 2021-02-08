Зеленський обіцяє зняти обмеження тим, хто вакцинується від ковіду чи вже перехворів
Президент Володимир Зеленський анонсував скасування коронавірусних обмежень для українців, які пройдуть вакцинацію від коронавірусу, або ж які вже перехворіли на коронавірусну хворобу.
Про які самі обмеження йде мова та коли це станеться, глава держави не уточнив.
Про це він заявив у понеділок зранку під час спілкування з журналістами.
"Ми будемо як держава, і ми це у принципі вже майже розробили, скасовувати будь-які заборони - особливо для людей, які вакцинуються чи перехворіли на ковід. І це правильно, тому що ми не можемо постійно бути у напруженому форматі обмежень", - розповів президент.
Він також розповів, що готовий самий вакцинуватися на першому етапі для того, щоб переконати у безпеці такого кроку для тих українців, які не вірять у ковід. За словами глави держави, таких в країні близько половини (за даними соціології).
"Буду обов'язково вакцинуватися. Я готовий одразу вакцинуватися, але я і сам вважаю, що це не дуже правильно", - пояснив Володимир Зеленський.
"Якщо перша частина буде трохи більше за сто тисяч для наших медиків, які контактні з ковід-хворими, то я б не брав цю першу вакцину. Але якщо треба продемонструвати, що я цього не боюся, то я готовий", - додав він.
Володимир Зеленський додав, що він точно буде "вакцинуватися з нашими військовими як верховний головнокомандувач": "Я це повинен робити".
Тож, за його словами, він вакцинується, "у першій частині, на другому етапі вакцинування".
Так само президент запевнив, що він вакцинує своїх батьків, щоб переконати всіх, що це безпечно.