Зеленський обіцяє зняти обмеження тим, хто вакцинується від ковіду чи вже перехворів

Автор фото, Офіс президента

Президент Володимир Зеленський анонсував скасування коронавірусних обмежень для українців, які пройдуть вакцинацію від коронавірусу, або ж які вже перехворіли на коронавірусну хворобу.

Про які самі обмеження йде мова та коли це станеться, глава держави не уточнив.

Про це він заявив у понеділок зранку під час спілкування з журналістами.

"Ми будемо як держава, і ми це у принципі вже майже розробили, скасовувати будь-які заборони - особливо для людей, які вакцинуються чи перехворіли на ковід. І це правильно, тому що ми не можемо постійно бути у напруженому форматі обмежень", - розповів президент.

Він також розповів, що готовий самий вакцинуватися на першому етапі для того, щоб переконати у безпеці такого кроку для тих українців, які не вірять у ковід. За словами глави держави, таких в країні близько половини (за даними соціології).

"Буду обов'язково вакцинуватися. Я готовий одразу вакцинуватися, але я і сам вважаю, що це не дуже правильно", - пояснив Володимир Зеленський.

"Якщо перша частина буде трохи більше за сто тисяч для наших медиків, які контактні з ковід-хворими, то я б не брав цю першу вакцину. Але якщо треба продемонструвати, що я цього не боюся, то я готовий", - додав він.

Володимир Зеленський додав, що він точно буде "вакцинуватися з нашими військовими як верховний головнокомандувач": "Я це повинен робити".

Тож, за його словами, він вакцинується, "у першій частині, на другому етапі вакцинування".

Так само президент запевнив, що він вакцинує своїх батьків, щоб переконати всіх, що це безпечно.