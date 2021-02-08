"Порвали зелену шубу": про що насправді пісня "Шум" Go_A, яку Україна везе на Євробачення

Автор фото, Instagram Go_A_Band

Нова пісня "Шум", з якою електрофольк група Go_A скоро виступатиме на Євробаченні від України, викликала баталії у соцмережах.

Хтось побачив у ній заклики до легалізації марихуани, хтось - мало не лайку на адресу "зеленої влади", а кліп вважає протестом проти коронавірусного карантину.

Що ж насправді стоїть за веснянкою "Шум", яка незабаром прозвучить на сцені Євробачення?

Текст

Від самого початку вокалістка Go_A Катерина Павленко пояснювала, що "Шум" - це пісня на основі хороводу, однойменної гри-веснянки.

В інтернеті можна легко знайти її текст, який слово у слово відтворює гурт:

А в нашого Шума зеленая шуба,

Дівки гуляли, шубу порвали.

Приспів:

Сію-вію, сію-вію Конопелечки,

Сію-вію, сію-вію Зеленесенькі!

І далі наступні рядки:

Гей, нумо-нумо, заплетемо Шума,

Шума заплетемо, гуляти підемо!

Гей, заплетися, Шуме, заплетися,

Зеленим барвінком та й застелися!

А в нашого Шума зеленая шуба,

Дівки гуляли, шубу порвали!

Гей заплетися, Шуме, заплетися,

Зеленим барвінком та й застелися!

А в нашого Шума зеленая шуба,

Дівки гуляли, шубу порвали.

Гей, розплетемо, Шума розплетемо,

Шума розплетемо, гуляти підемо!

Гей, нумо-нумо, розплетемо Шума,

Шума розплетемо, гуляти підемо!

Гей, розплетися, Шуме, розплетися,

Зеленим барвінком та й застелися!

Так само на YouTube можна знайти цю пісню в автентичному виконанні, наприклад, "А в нашого шума" Насті Зеленько з села Розумівка на Кіровоградщині.

"Слова дивно-смішні, з претензією на зелене щось. Спеціально заспівано, щоб ми не могли розібрати слів та кожен додумував своє. Незрозуміло, чи жоми, чи жопи. Якби була публіка на Євробаченні, а не онлайн-формат, наші музиканти довели б її до екстазу", - розповів у коментарі "Газеті по-українськи" музикальний ведучий Ігор Кондратюк.

Веснянка, якій тисячі років

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, "Шум" походить з язичницьких часів та пов'язаний з богами лісу

Насправді ж "Шум" - дуже давня українська веснянка, яка походить з дохристиянських часів та ритуалів, пов'язаних з природою.

Фольклористи вивчають її багато років, про "Шум" писали і Борис Грінченко, і Михайло Грушевський.

Як відзначає кандидат філологічних наук Лідія Козар у статті про "весняну обрядовість", у таких танцях-гаївках та веснянках, як "Шум", збереглися "риси анімістичного світогляду".

Анімізм - це віра у те, що всі предмети, а також тварини і рослини мають душу. Такими були вірування ще у первісних людей, пізніше вони оформилися у різні язичницькі культи, а згодом зникли чи видозмінилися під впливом християнства.

Автор фото, Go_A Підпис до фото, Хоровод можна побачити і у кліпі Go_A

Етнограф Валерій Войтович у книзі "Міфи та легенди давньої України" відзначає, що "Шум" - це звертання до бога лісу Шума (або Шумлячого), щоб природа прокинулася навесні.

У деяких південнослов'янських мовах, зокрема сербській, слово "шум" ("шума") до цього часу означає "ліс".

Часті повтори у тексті слів з літерою "ш" ("Шума", "Шуме", "шуба") - це магічні заклинання, наприклад, щоб скоріше розпустилися дерева.

Набагато пізніше, вже у християнські часи, веснянка "Шум" перетворилася просто на хоровод, який виконували на Великдень.

Тоді ж, як вважав Михайло Грушевський, до пісні додали "жартівливі пародійні рими", коли "хоровод зійшов на просту забаву".

Що кажуть Go_A

Автор фото, Go_A

"Основа цієї пісні - обряд, який українці проводили навесні: шумом закликали весну. Це все проводилося колективно. Вважалося, що якщо щось робити разом, то загальне бажання обов'язково збудеться", - пояснила "Фокусу" вокалістка Катерина Павленко.

"Вся українська обрядовість побудована на тому, що люди збиралися всі разом і вірили, що пісні мають магічну силу. Зокрема закликання весни - це було дуже важливе обрядодійство. Люди виходили, співали і таким чином вони вірили, що весна прийде швидше", - додала вона у розмові з "Радіо НВ".

Катерина Павленко також відзначила, що все це - вірування українського Полісся.

"Що стосується "Шуму", то цього року я дуже сильно заглибилася саме в обрядовість Чорнобильського Полісся і Полісся загалом. Там були зовсім інші обряди і трошки навіть інші вірування в українців. Це було дуже цікаво, вони надавали магічних сил кожному предмету, які їх оточували, і вони вірили, що по суті шум - це дух лісу", - розповіла співачка.

Кліп і коронавірус

Автор фото, Go_A Підпис до фото, Що означає пісня Go_A "Шум" та кліп на неї?

Відео, яке записали музиканти на "Шум", набрало вже більше мільйона переглядів.

У ньому вони танцюють хоровод у костюмах хімічного захисту на горі Щекавиця у Києві.

Музиканти зізнаються, що це не якийсь маніфест про карантин, а просто експеримент.

"Ввечері зібралися, пішли в торговий центр, купили захисні костюми і вирішили просто на телефон зняти якесь смішне відео", - розповіла Катерина Павленко ТСН.

Хоча карантин, звісно, наклав свій відбиток.

"За умовами карантину, не можна наближатися один до одного ближче, ніж на півтора метри, тому ми вирішили для безпеки одягнути нашу масовку в костюми. Щоб ніхто до нас не причепився, що ми зараз ведемо хороводи", - пояснила вокалістка "Фокусу".

Тепер пісні "Шум" готують аранжування спеціально під формат Євробачення.

Конкурс відбудеться у травні в Роттердамі.

Щоправда, невідомо, як саме проходитимуть виступи та скільки глядачів на них пустять.