"Ненависть щодо України". Як Латвія заборонила канал "Россия"

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Національна рада Латвії з електронних ЗМІ (NEPLP) заборонила ретрансляцію телеканалу "Россия РТР" на території країни. Обмеження діятиме щонайменше упродовж року - починаючи з 15 лютого.

У рішенні регулятора йдеться, що його ухвалили через виявлення випадків, коли в ефірі російського телеканалу лунала мова ненависті, підбурювання до насильства та провокація до збройного конфлікту.

Як один із прикладів там наводять ток-шоу "60 хвилин": ведуча Ольга Скабєєва під час одного з випусків назвала Україну терористичною країною, а експрезидента Петра Порошенка - терористом.

"Оцінюючи наратив програми загалом, можна зробити висновок, що вона образлива для українського народу. Враховуючи, що жоден із названих суб'єктів офіційно не був визнаний терористичним, а також зневажливе ставлення ведучої та учасників до українців, в шоу є ознаки розпалювання ненависті", - кажуть в NEPLP.

Так само в комісії наводять і інші приклади порушень, які стосуються не лише України.

Зокрема йдеться про заяви ведучого "60 хвилин" Євгена Попова про те, що країни колишнього СРСР ні на що не здатні, а також його висловлювання про те, що окремі міста країн "Прибалтики" треба приєднати до Росії, бо вони нібито є російськими.

Також у NEPLP звертають увагу на образи в ефірі цієї ж програми білоруського народу на тлі висвітлення протестів проти Олександра Лукашенка, а також заяви Володимира Соловйова в програмі "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим".

"Ведучий програми неодноразово висловлює дуже агресивні, ворожі, образливі та грубі слова на адресу гостей передачі, які представляють українську сторону та українців", - вважають у литовській комісії.

"Програмам, що розпалюють ненависть і закликають до війни, немає місця на території Латвії. "Россия РТР", яка вважається головною телепрограмою кремлівської пропаганди, перетнула всі межі. Ми захищали, захищаємо і будемо захищати наш інформаційний простір", - заявив голова NEPLP Івар Абольнш.

В Україні ще з 2014 року діє заборона на трансляції російських телеканалів.