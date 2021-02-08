Третина росіян, що подивилися фільм про "палац Путіна", вважають усе неправдою

Автор фото, Reuters

Фільм Олексія Навального про "палац Путіна" подивилися 26% росіян, ще 10% знайомі з його змістом.

При цьому лише 17% російських глядачів переконані, що все описане в ньому є правдою. Про це свідчить опитування організації "Левада-Центр", яка у самій РФ визнана іноземним агентом.

Натомість 33% росіян, які подивилися фільм, впевнені, що в ньому показали неправду.

Ще 38% вважають, що розслідування схоже на правду, але оцінити його достовірність важко.

Перегляд стрічки, попри очікування опозиції, також майже не вплинув на ставлення росіян до самого Володимира Путіна.

Лише 17% глядачів фільму сказали, що їхня думка про президента погіршилася. 77% відповіли, що свого ставлення до нього ніяк не змінили.

Зайшлися й 3% тих, в кого думка про російського лідера навіть покращилася.

Фільм "Палац Путіна. Історія найбільшого хабаря" вийшов на Youtube 19 січня. Відтоді він встиг набрати вже понад 110 мільйонів переглядів.

У розслідуванні йдеться, що під Геленджиком для російського президента звели розкішну резиденцію, яка обійшлася у 100 мільярдів рублів.

Сам Володимир Путін заявляв, що цей будинок не належить ані йому, ані його родичам.

Власником резиденції себе зрештою назвав мільярдер Аркадій Ротенберг, який, як вважається, входить до найближчого оточення президента РФ.

Автор фото, Reuters

Наприкінці січня, після публікації фільму, в Росії проходили масові протести на підтримку Олексія Навального, над яким на той момент тривав суд.

2 лютого опозиціонера відправили до колонії, замінивши умовний термін за старою справою на реальний.

З урахування одного року, який Навальний свого часу вже провів під домашнім арештом, він мусить відсидіти у в'язниці два з половиною роки.