Поліція викрила колекторів, що шантажували боржників підробним порно
Кіберполіція повідомила, що викрила групу колекторів, які з-поміж іншого шантажували боржників порнографією: за допомогою фоторедакторів додавали обличчя "жертв" на відверті знімки і погрожували викласти в мережу.
За словами правоохоронців, учасниками злочинної схеми були понад 30 людей.
Фігуранти створили дві фінансові компанії з надання кредитів, до штату яких входили зокрема і колектори, які шантажували клієнтів-боржників.
Для повернення боргу зловмисники використовували фоторедактори: створювали порнографічний контент із зображенням самих позичальників або їхніх родичів і погрожували розповсюдити такі матеріали.
Також колектори погрожували боржникам фізичною розправою.
За попередніми підрахунками правоохоронців, зловмисники здійснили понад 360 тисяч погроз громадянам з різних регіонів України.
Поліцейські провели 50 обшуків у квартирах, автівках і офісах фігурантів справи, вилучили телефони, комп'ютери, сервери та "чорнові" записи.
Ці обшуки одночасно проходили по всій Україні: у Києві, а також в Київській, Харківській, Вінницькій та Сумській областях.
Щодо підозрюваних відкриті кримінальні справи за статтями про вимагання та виготовлення і збут порнографії.
Їм загрожує до 20 років позбавлення волі з конфіскацією майна.