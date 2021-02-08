Поліція викрила колекторів, що шантажували боржників підробним порно

Автор фото, Нацполіція

Кіберполіція повідомила, що викрила групу колекторів, які з-поміж іншого шантажували боржників порнографією: за допомогою фоторедакторів додавали обличчя "жертв" на відверті знімки і погрожували викласти в мережу.

За словами правоохоронців, учасниками злочинної схеми були понад 30 людей.

Фігуранти створили дві фінансові компанії з надання кредитів, до штату яких входили зокрема і колектори, які шантажували клієнтів-боржників.

Для повернення боргу зловмисники використовували фоторедактори: створювали порнографічний контент із зображенням самих позичальників або їхніх родичів і погрожували розповсюдити такі матеріали.

Також колектори погрожували боржникам фізичною розправою.

За попередніми підрахунками правоохоронців, зловмисники здійснили понад 360 тисяч погроз громадянам з різних регіонів України.

Поліцейські провели 50 обшуків у квартирах, автівках і офісах фігурантів справи, вилучили телефони, комп'ютери, сервери та "чорнові" записи.

Ці обшуки одночасно проходили по всій Україні: у Києві, а також в Київській, Харківській, Вінницькій та Сумській областях.

Щодо підозрюваних відкриті кримінальні справи за статтями про вимагання та виготовлення і збут порнографії.

Їм загрожує до 20 років позбавлення волі з конфіскацією майна.