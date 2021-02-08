Німеччина, Швеція та Польща висилають російських дипломатів

Автор фото, Reuters

МЗС Німеччини оголосило персоною нон грата працівника російського посольства - як відповідь на дії Москви, яка раніше вислала німецького дипломата у відповідь на акцію протесту, в якій той, на думку Кремля, брав участь.

Аналогічні рішення щодо російських дипломатів ухвалили в Швеції та Польщі.

"У відповідь на необгрунтоване вислання російським МЗС польського дипломата МЗС Польщі, виходячи з принципу взаємності, і в координації з Німеччиною та Швецією, ухвалило рішення про визнання персоною нон грата працівника генконсульства РФ у Познані", - повідомили в міністерстві закордонних справ Польщі.

"Ми проінформували російського посла, що працівника російського посольства попросили залишити Швецію. Це чітка відповідь на неприпустиме рішення вислати шведського дипломата, який лише виконував свої обов'язки", - заявила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде.

Раніше російське МЗС заявило, що територію РФ мають залишити дипломати зі Швеції, Польщі та Німеччини - через їхню участь в акціях протесту на підтримку Олексія Навального, які проходили 23 січня.

Речник МЗС Швеції заявляв, що шведський дипломат не брав участі у жодних демонстраціях.

2 лютого на суд у справі Олексія Навального прийшли дипломати майже двох десятків країн, в тому числі і Швеції, Польщі та Німеччини. Дипломатів розмістили в залі суду на заскленому балконі.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що їхня поведінка - це "не просто втручання у внутрішні справи суверенної держави, а самовикриття непривабливої і протизаконної ролі колективного Заходу в спробах стримати Росію".