Вакцина для Зеленського - разом із військовими, після медиків. Теленовини ВВС
У випуску 8 лютого:
- Президент Зеленський покаже приклад співвітчизникам і зробить щеплення від Covid-19 одним із перших. Які ще заяви пролунали на форумі в Києві і якими вакцинами імунізуватимуть українців, з'ясовували наші кореспонденти;
- AstraZeneca має невелику ефективність проти південноафриканського штаму коронавірусу. Чи варто боятися? ПАР вирішила зачекати з вакцинацією, доки становище проясниться;
- Стихійне лихо в Гімалаях. Унаслідок сходження льодовика селевий потік зніс дві греблі. Доля майже 200 людей невідома;
- Сенат США вже вдруге починає судовий процес щодо імпічменту Трампа. Про що йдеться і які шанси на виправдання чи засудження?
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.