Україну завалило снігом, авто та дітей просять залишити вдома

Автор фото, КМДА

У ніч на вівторок Україну накрив потужний сніговий циклон, який створив багато проблем на дорогах.

Сніг падав більше 30 годин, кажуть у КМДА, а синоптики попереджають, що це ще не кінець стихії.

"9 лютого в Україні, крім заходу, пориви вітру 15-20 м/с; на дорогах країни, крім півдня та Закарпаття, ожеледиця; вночі у північній частині та на Харківщині значний сніг, хуртовини, в центральних областях значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь (І рівень небезпечності - жовтий)", - кажуть у гідрометцентрі.

Автор фото, infoportal.kiev.ua Підпис до фото, Столиця зранку на дорогах червона чи помаранчева

У Київ ще з понеділка перекрили проїзд для великогабаритних фур. У відповідь водії на Житомирській трасі біля села Мила намагалися вночі перекрити дорогу, зараз проїзд там вільний.

Рух для вантажівок обмежили ще у кількох областях.

Загалом же Київ та передмістя стоять у червоних заторах чи повільно тягнуться.

Столична влада звітує про те, що всю ніч сніг прибирали сотні одиниць техніки та комунальників.

Міська влада просить не виїжджати сьогодні на авто.

"Можна, звичайно, бути невдоволеними стихіюєю, скаржитися на міські служби і при цьому не дослухатися до рекомендацій та попереджень. Але я ще раз звертаюся до водіїв: не виїжджайте завтра в місто приватним транспортом, а скористайтеся громадським", - звернувся напередодні мер Києва Віталій Кличко.

Школи та дитсадки працюють, але через складну погоду дітей також просять сьогодні залишити вдома: "Міська влада рекомендувала батькам, за можливості, залишити дітей вдома - на дистанційному навчанні".

"За прогнозами, снігопад, що триває понад 30 годин, продовжиться і завтра", - повідомляють у КМДА.

Як у 2013?

Автор фото, КМДА

Багато хто порівнює нинішній снігопад з негодою у 2013 році - за кілька місяців до початку Євромайдану.

"Любителям символізму. Нагадую, що після березня 2013 року (з яким порівнюють нинішню снігову навалу), прийшов листопад і грудень 13-го року..." - проводить паралелі журналіст Віктор Шлінчак.

"Снігу незрівнянно менше, ніж тоді, у 2013. Банкова може видихнути щодо аналогії", - вважає інший редактор Сергій Сидоренко.