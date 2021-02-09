Трампу готують швидке рішення щодо імпічменту. Що це значить
У вівторок в США починається другий процес імпічменту Дональда Трампа - лідери Сенату домовилися про швидку процедуру.
Демократи запевняються, що у них є "нездоланні" свідчення вини колишнього президента - того обвинувачують у підбурюванні до заколоту своїх прихильників, що завершилося нападом на Капітолій і смертю кількох людей.
Захист Дональда Трампа наполягає, що справа проти нього "абсурдна та неконституційна", адже він вже не президент, а приватна особа.
Дев'ять "менеджерів імпічменту" - це демократи з Палати представників, які виступають як обвинувачення - аргументують, що експрезидент все одно має відповісти за свої вчинки.
У вівторок у Сенаті мають розглянути законність всього процесу.
А у кінці дня очікується голосування про те, чи буде процес імпічменту продовжуватися.
Якщо це станеться - а оглядачі вважають, що у вівторок голосів опонентам Трампа має вистачити, - то у середу почнуться дебати сторін, які триватимуть весь тиждень.
Юристи з обох сторін кажуть, що хочуть покінчити зі справою якнайшвидше.
Тож проголосувати за те, щоб реально обвинуватити Дональда Трампа Сенат може вже у наступний понеділок.
Якщо дві третини, тобто 67 сенаторів зі 100, проголосують за таке рішення, то вже простою більшістю вони зможуть позбавити Дональда Трампа можливості вдруге обратися президентом США - це вважають головною ідеєю всієї справи з його другим імпічментом.
Утім, наразі несхоже, що опоненти експрезидента знайдуть достатньо голосів. У демократів 50 місць в Сенаті й наразі немає чітких ознак того, що республіканці підтримають їх.
Що каже захист Трампа
У понеділок адвокати Трампа прислали в Сенат виклад своїх аргументів, які зводяться до того, що імпічмент президента, який уже залишив свій пост, антиконституційний, а між виступом Трампа і штурмом Капітолію ніякого зв'язку не було.
Адвокати вважають, що нападники на Капітолій 6 січня діяли цілком самостійно.
"Менеджери імпічменту" не згодні з такою інтерпретацією конституції (один прецедент імпічменту посадової особи, яка пішла у відставку, справді був у 1876 році).
Сам Трамп відмовився давати свідчення особисто, хоча "менеджери" його запрошували.