Трампу готують швидке рішення щодо імпічменту. Що це значить

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Трампу загрожує імпічмент за дії його прихильників 6 січня, коли вони увірвалися в Капітолій

У вівторок в США починається другий процес імпічменту Дональда Трампа - лідери Сенату домовилися про швидку процедуру.

Демократи запевняються, що у них є "нездоланні" свідчення вини колишнього президента - того обвинувачують у підбурюванні до заколоту своїх прихильників, що завершилося нападом на Капітолій і смертю кількох людей.

Захист Дональда Трампа наполягає, що справа проти нього "абсурдна та неконституційна", адже він вже не президент, а приватна особа.

Дев'ять "менеджерів імпічменту" - це демократи з Палати представників, які виступають як обвинувачення - аргументують, що експрезидент все одно має відповісти за свої вчинки.

У вівторок у Сенаті мають розглянути законність всього процесу.

А у кінці дня очікується голосування про те, чи буде процес імпічменту продовжуватися.

Якщо це станеться - а оглядачі вважають, що у вівторок голосів опонентам Трампа має вистачити, - то у середу почнуться дебати сторін, які триватимуть весь тиждень.

Юристи з обох сторін кажуть, що хочуть покінчити зі справою якнайшвидше.

Тож проголосувати за те, щоб реально обвинуватити Дональда Трампа Сенат може вже у наступний понеділок.

Якщо дві третини, тобто 67 сенаторів зі 100, проголосують за таке рішення, то вже простою більшістю вони зможуть позбавити Дональда Трампа можливості вдруге обратися президентом США - це вважають головною ідеєю всієї справи з його другим імпічментом.

Утім, наразі несхоже, що опоненти експрезидента знайдуть достатньо голосів. У демократів 50 місць в Сенаті й наразі немає чітких ознак того, що республіканці підтримають їх.

Що каже захист Трампа

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У понеділок адвокати Трампа прислали в Сенат виклад своїх аргументів, які зводяться до того, що імпічмент президента, який уже залишив свій пост, антиконституційний, а між виступом Трампа і штурмом Капітолію ніякого зв'язку не було.

Адвокати вважають, що нападники на Капітолій 6 січня діяли цілком самостійно.

"Менеджери імпічменту" не згодні з такою інтерпретацією конституції (один прецедент імпічменту посадової особи, яка пішла у відставку, справді був у 1876 році).

Сам Трамп відмовився давати свідчення особисто, хоча "менеджери" його запрошували.