Як хакери можуть отруювати водогони. Історія про гучну спробу

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Хакер отримав контроль над системою водогону міста й намагався запустити туди хімікати, що можуть викликати серйозні опіки та травми.

Все сталося у місті Олдсмар штату Флорида в США, повідомляє місцева влада.

Зловмиснику вдалося підвищити у воді вміст гідроксиду натрію - токсичної їдкої речовини, яку ще називають каустична сода, її розчин може призводити до хімічних опіків.

Однак працівники водогону помітили це й одразу зменшили концентрацію.

Гідроксид натрію використовують у невеликих кількостях, щоб контролювати кислотність води - це сильний луг.

Поки що жодних арештів за цей вчинок не було й невідомо, звідки саме діяв хакер - з США чи іншої країни.

Встановили, що сторонній доступ до автоматичної системи хтось отримав у п'ятницю.

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Оператор бачив цю спробу зранку, однак вирішив, що це хтось з керівників.

Спроба повторилася пізніше й тоді хакер спробував збільшити концентрацію гідроксиду натрію у понад 11 тис. разів.

Оператор одразу ж скасував цю команду та повернув вміст небезпечної речовини до норми.

Каустична сода - головний інгредієнт рідинних очищувачів каналізації. Вона дуже їдка і може викликати подразнення шкіри та очей, а також тимчасову втрату волосся.

А якщо її проковтнути, то це пошкодить ротову порожнину, горло та шлунок та спричинить блювоту, нудоту і діарею.

"Я не хімік. Але можу сказати вам,... якщо ви запустите таку кількість цієї речовини у питну воду, то буде погано", - розповів місцевий шериф Боб Галтьєрі.

Водночас він заспокоїв, що реально на систему водогону це не вплинуло й ніхто не міг постраждати від дій хакера.

Ця система обслуговує 15 тис. людей.

Зараз автоматичну систему керування нею тимчасово відключили.