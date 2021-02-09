Речник Путіна назвав Україну "русским миром". Які ще світоглядні відкриття робив Кремль
Речник президента Росії Дмитро Пєсков вважає Україну частиною так званого "русского мира" - "російського світу", про який треба піклуватися "м'якою силою".
Про це він заявив у відповідь на питання московського кореспондента УНІАН про теми, які обговорювали на засіданні російського Радбезу під керівництвом Володимира Путіна.
"Путін сказав про профільне питання порядку денного - це справи "русского мира". Так, "русский мир" був, залишається і залишатиметься пріоритетною темою для російської держави. Захист цього "мира", розвиток відносин з цим "миром" і різні механізми підтримки цього "мира", - розповів речник російського президента.
На уточнення українського журналіста про те, чи є Україна для Кремля "русским миром", Дмитро Пєсков відповів: "Безперечно. В Україні живе дуже багато росіян і російськомовних, вони всі належать до "русского мира". І культурні, і історичні зв'язки, спільні корені заперечувати було б великою дурістю".
"Ми знаємо, що така лінія - на заперечення цієї спільності - має місце в Україні, але нам це не подобається", - поскаржився він.
А на питання про методи дій Кремля задля "співвітчизників", Дмитро Пєсков відзначив, що мова йде про "м'яку силу".
За його словами, Росія "ніколи не використовує методи, які суперечили б міжнародному праву". Чи підпадає під це визначення анексія Криму, яку не визнали більшість країн світу, Дмитро Пєсков не уточнив.
Попередні екскурси в історію
Російська влада періодично дозволяє собі робити екскурси в історію України та озвучувати теорії про походження української мови та українців взагалі.
Наприклад, у 2017 році Володимир Путін під час візиту до Франції назвав дочку київського князя Ярослава Мудрого - "русской" Анною, а її шлюб з королем Франції в ХІ ст. - "початком історії російсько-французьких відносин".
У 2019 році Володимир Путін розповідав, що українську ідентичність сформував "граф Потоцький".
Пізніше він назвав росіян та українців одним народом, просто українці, за його словами, жили на кордоні.
"Українцями (Російською "украинцами" з наголосом на першому "а". - Ред.) називали людей, які жили на рубежах Російської держави. Українці були у Пскові, українцями називали тих, хто захищав з півдня від набігів кримського хана. На Уралі, повсюди. Значить, у нас не було ніяких мовних відмінностей", - пояснив свою історичну логіку Путін.
А появу української мови він пов'язав з "полонізацією": "Розумієте, до XI, XII, XIII століття у нас не було жодної різниці у мові. І лише внаслідок полонізації та частка українців, яка жила на території, що перебувала під владою Речі Посполитої, лише десь, здається, у XVI столітті з'явилися перші мовні відмінності".
Тоді ж він озвучив одну з популярних в Росії теорій про вплив на творення української ідентичності "австрійських спецслужб" напередодні Першої світової війни, щоб послабити Росію.
"Особливо український чинник почав розігруватись напередодні Першої світової війни австрійською спецслужбою. Чому? Відома річ - розділяй та владарюй", - поскаржився на історію російський президент.
"Це все - суміш псевдоісторичних, параноїдальних і конспірологічних уявлень, що не мають стосунку до історичних фактів", - розповів у розмові з BBC News Україна історик Кирило Галушко, старший науковий співробітник Інституту історії України НАНУ.
"У низці моментів Володимир Путін каже правильні речі. Не можна не погодитися з тим, що історію треба знати. Але вони не мають жодного значення для сучасної політики. Німецькі націоналісти довго говорили, що немає такої країни Голландія, що голландська мова - насправді нижньонімецька. За великого бажання можна, напевно, довести, що в минулому так і було. Ну і що?" - відзначав вже російський історик Андрій Зубов, колишній професор МДІМВ.
Водночас заява українського президента Володимира Зеленського у Польщі минулого року, в якій він звинуватив СРСР поруч з нацистською Німеччиною у початку Другої світової війни, викликала справжню бурю обурення в російського політичному естеблішменті.
"Пан Зеленський все більше і більше занурюється в ідеї українського націоналізму", - заявив директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін.
А через майже рік Дмитро Пєсков зізнався, що ті слова Зеленського "сильно різонули слух та серце" Володимира Путіна.