Речник Путіна назвав Україну "русским миром". Які ще світоглядні відкриття робив Кремль

Автор фото, kremlin.ru

Речник президента Росії Дмитро Пєсков вважає Україну частиною так званого "русского мира" - "російського світу", про який треба піклуватися "м'якою силою".

Про це він заявив у відповідь на питання московського кореспондента УНІАН про теми, які обговорювали на засіданні російського Радбезу під керівництвом Володимира Путіна.

"Путін сказав про профільне питання порядку денного - це справи "русского мира". Так, "русский мир" був, залишається і залишатиметься пріоритетною темою для російської держави. Захист цього "мира", розвиток відносин з цим "миром" і різні механізми підтримки цього "мира", - розповів речник російського президента.

На уточнення українського журналіста про те, чи є Україна для Кремля "русским миром", Дмитро Пєсков відповів: "Безперечно. В Україні живе дуже багато росіян і російськомовних, вони всі належать до "русского мира". І культурні, і історичні зв'язки, спільні корені заперечувати було б великою дурістю".

"Ми знаємо, що така лінія - на заперечення цієї спільності - має місце в Україні, але нам це не подобається", - поскаржився він.

А на питання про методи дій Кремля задля "співвітчизників", Дмитро Пєсков відзначив, що мова йде про "м'яку силу".

За його словами, Росія "ніколи не використовує методи, які суперечили б міжнародному праву". Чи підпадає під це визначення анексія Криму, яку не визнали більшість країн світу, Дмитро Пєсков не уточнив.

Попередні екскурси в історію

Автор фото, kremlin.ru

Російська влада періодично дозволяє собі робити екскурси в історію України та озвучувати теорії про походження української мови та українців взагалі.

Наприклад, у 2017 році Володимир Путін під час візиту до Франції назвав дочку київського князя Ярослава Мудрого - "русской" Анною, а її шлюб з королем Франції в ХІ ст. - "початком історії російсько-французьких відносин".

У 2019 році Володимир Путін розповідав, що українську ідентичність сформував "граф Потоцький".

Пізніше він назвав росіян та українців одним народом, просто українці, за його словами, жили на кордоні.

"Українцями (Російською "украинцами" з наголосом на першому "а". - Ред.) називали людей, які жили на рубежах Російської держави. Українці були у Пскові, українцями називали тих, хто захищав з півдня від набігів кримського хана. На Уралі, повсюди. Значить, у нас не було ніяких мовних відмінностей", - пояснив свою історичну логіку Путін.

А появу української мови він пов'язав з "полонізацією": "Розумієте, до XI, XII, XIII століття у нас не було жодної різниці у мові. І лише внаслідок полонізації та частка українців, яка жила на території, що перебувала під владою Речі Посполитої, лише десь, здається, у XVI столітті з'явилися перші мовні відмінності".

Тоді ж він озвучив одну з популярних в Росії теорій про вплив на творення української ідентичності "австрійських спецслужб" напередодні Першої світової війни, щоб послабити Росію.

Автор фото, PRESIDENT.GOV.UA Підпис до фото, Виступ Зеленського у Польщі про причини початку Другої світової війни викликали справжню бурю в російській політиці

"Особливо український чинник почав розігруватись напередодні Першої світової війни австрійською спецслужбою. Чому? Відома річ - розділяй та владарюй", - поскаржився на історію російський президент.

"Це все - суміш псевдоісторичних, параноїдальних і конспірологічних уявлень, що не мають стосунку до історичних фактів", - розповів у розмові з BBC News Україна історик Кирило Галушко, старший науковий співробітник Інституту історії України НАНУ.

"У низці моментів Володимир Путін каже правильні речі. Не можна не погодитися з тим, що історію треба знати. Але вони не мають жодного значення для сучасної політики. Німецькі націоналісти довго говорили, що немає такої країни Голландія, що голландська мова - насправді нижньонімецька. За великого бажання можна, напевно, довести, що в минулому так і було. Ну і що?" - відзначав вже російський історик Андрій Зубов, колишній професор МДІМВ.

Водночас заява українського президента Володимира Зеленського у Польщі минулого року, в якій він звинуватив СРСР поруч з нацистською Німеччиною у початку Другої світової війни, викликала справжню бурю обурення в російського політичному естеблішменті.

"Пан Зеленський все більше і більше занурюється в ідеї українського націоналізму", - заявив директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін.

А через майже рік Дмитро Пєсков зізнався, що ті слова Зеленського "сильно різонули слух та серце" Володимира Путіна.