"Кокаїнові бегемоти" захоплюють Колумбію. Уряд пропонує вбивати, колумбійці проти

Фернандо Дуарте

BBC

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Наркобарон Пабло Ескобар привіз до Колумбії чотирьох бегемотів. Але вони розмножилися і заполонили місцеві ріки

Колумбія досі намагається назавжди забути ім'я наркобарона Пабло Ескобара - одного з найвідоміших злочинців в історії.

У 1980-х роках він заснував Медельїнський кокаїновий картель і, як вважається, опинився серед найбагатших людей світу.

Хоча з моменту його смерті минуло майже 30 років, країна як і раніше намагається впоратися з наслідками його діяльності, зокрема, найнесподіванішими: популяцією бегемотів, яка розрослася через короля злочинного світу.

Ескобар займався не тільки торгівлею наркотиками - його організація практикувала викрадення людей, вибухи на вулицях і численні вбивства.

Він став злочинцем номер один в Колумбії і поза її межами. Але наркобарон виявився причетним до ще однієї халепи - як кажуть вчені, він винен в екологічній проблемі, яка незабаром може стати дуже серйозною.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, І через майже 30 років після загибелі Пабло Ескобар продовжує нагадувати про себе

Колись Ескобар привіз до свого зоопарку кілька бегемотів. Але вони розмножилися і, як кажуть вчені, в буквальному сенсі заполонили головну водну артерію країни - річку Магдалена. Тварин стали називати "кокаїновими бегемотами", оскільки злочинна група Ескобара в основному займалася торгівлею саме цим наркотиком.

17 січня у журналі Biological Conservation з'явилося дослідження, автори якого закликали почати забій "кокаїнових бегемотів", щоб не допустити заподіяння шкоди екосистемі.

"Зрозуміло, що нам дуже шкода цих тварин, але оскільки ми вчені, нам потрібно говорити відверто, - сказала BBC співавторка дослідження, біологиня Наталі Кастелбланко. - Бегемоти є чужорідним для Колумбії видом, і, якщо ми не вб'ємо частину популяції зараз, років через 10-20 ситуація вийде з-під контролю".

Проблема з бегемотами

Зростання популяції "кокаїнових бегемотів" безпосередньо пов'язане з убивством Пабло Ескобара колумбійським спецназом в 1993 році.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Маєток Ескобара "Асьєнда Наполес" став парком розваг

Після смерті наркобарона його шикарний маєток "Асьенда Наполес", розташований за 250 км від Боготи, націоналізувала влада, а його приватний зоопарк згодом став частиною парку розваг. Спочатку тварин з маєтку розподілили між зоопарками Колумбії, але бегемотів залишили на місці.

"Чисто технічно перевозити їх було важко. Тож влада вирішила їх не чіпати - і, ймовірно, вирішила, що вони з часом вимруть", - розповіла Кастелбланко.

Але вони вижили і розмножилися. Вчені спробували визначити кількість бегемотів, які мешкають в річках Колумбії, і прийшли до висновку, що їх приблизно 80-120.

"Це найбільше стадо бегемотів, яке живе за межами рідної для них Африки", - розповів BBC ветеринар і еколог Карлос Вальдеррамма.

І, за оцінкою вчених, популяція продовжує зростати. За словами Кастелбланко, якщо влада не вживатиме жодних заходів, до 2034 року бегемотів буде понад 1400. Спочатку ж Ескобар привіз в Колумбію одного самця і трьох самок.

Вчені дійшли висновку, що необхідно приспати або каструвати 30 тварин на рік, щоб не допустити такого різкого збільшення популяції.

Чому б не дозволити їм розмножуватися?

За словами Кастелбланко, бегемоти отримали б можливості для розвитку, яких в звичайних умовах еволюції у них би просто не було.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Асьєнду Наполес" щороку відвідують тисячі туристів

У Південній Америці немає хижаків, які полюють на них в Африці - таких, як леви та крокодили, які люблять поласувати маленькими бегемотиками.

Тому вони можуть швидше розмножуватися в практично ідеальних умовах.

Зростанню популяції також сприяє клімат. В Африці трапляються періоди посухи, чого ніколи не буває в Колумбії. Умови життя в Південній Америці настільки ідеальні для бегемотів, що вони, судячи з усього, швидше досягають статевої зрілості.

"Дослідження показують, що бегемоти тут починають розмножуватися в більш ранньому віці, ніж в Африці", - каже Кастелбланко.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, За оцінкою вчених, без втручання кількість бегемотів може до 2034 року перевищити 1400

Вчені, які вивчають вплив бегемотів на довкілля, стверджують, що їхня присутність значно впливає на екосистему: від витісненням місцевих видів тварин, яким і так загрожує вимирання (наприклад, ламантинів), до зміни хімічного складу річок і водойм, що може зашкодити рибальству.

"Бегемоти поширюються дельтою головної річки Колумбії, від якої залежить дохід багатьох тисяч людей. Тварин бачили за 370 км від "Асьєнда Наполес". Це все одно як опинитися в фільмі "Парк Юрського періоду", - розповіла Кастелбланко.

Вбивати чи каструвати?

Заклик вбити деяких тварин лунає не вперше, але є й ті, хто не вважає такий захід необхідним.

Біолог з Колумбійського національного університету Енріке Ордоньєс вважає, що завдяки бегемотам Ескобара з'явилася можливість підтримати популяцію цих тварин в світі, оскільки деякі організації (наприклад, Міжнародний союз охорони природи) вважають їх вразливим видом.

Ордоньєс розповів в інтерв'ю CNN, що для контролю популяції варто проводити стерилізацію.

Автор фото, Courtesy of Carlos Valderrama Підпис до фото, Кастрація самця бегемота - дуже складна і дорога процедура

Але це складна процедура, яку не можна назвати дешевою, і Карлос Вальдеррама знає про це не з чуток. У 2009 році він в рамках експерименту з контролю над популяцією "кокаїнових бегемотів" провів кастрацію одного з них.

"Мова йде про тварину, яка важить п'ять тонн і може поводити себе дуже агресивно, пояснює Вальдеррама. - Хоча ми його приспали, він мало не перевернув кран, який ми використовували під час процедури. Це все одно що опинитися поруч з динозавром у фільмі "Парк Юрського періоду".

За словами ветеринара, внаслідок експерименту стало зрозуміло, що кастрація - це не найкращий варіант дій - особливо якщо врахувати, що вона коштувала 50 тис. доларів.

"Багато бегемотів живуть в дикій природі. Дістатися до них не дуже просто. А вони ж весь час розмножуються! Бегемоти полігамні, а це значить, що один самець може запліднити багато самок", - розповів Вальдеррама.

Погрози

Тож чому влада не вдається до рішучих заходів? Якщо говорити коротко, заважає громадська думка. Річ у тому, що колумбійці дуже люблять "кокаїнових бегемотів", каже біологиня Наталі Кастелбланко.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Більшість колумбійців не хоче, щоб бегемотів вбивали

Після того, як колумбійські журналісти розповіли про висновки її дослідження, вона стала отримувати образи і навіть погрози вбивством в соціальних мережах.

"Наприклад, мене називали вбивцею. Деякі колумбійці втрачають самоконтроль, коли мова йде про бегемота, - каже Кастелбланко. - Це природна реакція для людини. Людям набагато простіше пояснити, що чужорідними бувають рослини або маленькі тварини. Але аж ніяк не величезні ссавці, які багатьом здаються дуже милими".

У перебудованому зоопарку "Асьенда Наполес" зараз живуть кілька бегемотів, туди щороку приїжджають тисячі відвідувачів. Примітно, що за життя Ескобар теж запрошував людей в свій маєток на екскурсії - таким чином наркобарон намагався підвищити популярність. Наталі Кастелбланко пам'ятає, як була там в дитинстві разом з батьками.

Крім того, що бегемоти негативно впливають на довкілля Колумбії, їх зовсім не можна назвати милими і безневинними. Вони вважаються одними з найнебезпечніших тварин в світі: у 2016 році BBC повідомляла, що щорічно від їх нападів в Африці гине понад 500 людей.

У Колумбії випадків загибелі людей не було, але в травні 2020 року ЗМІ повідомили, що в місті Пуерто-Тріунфо від бегемота серйозно постраждав місцевий фермер.

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Але у 2009 році громадськість обурилася, коли колумбійські військові застрелили гіпопотама Пепе, який, як вважала влада, був небезпечним для місцевих мешканців.

Після цього "кокаїнових бегемотів" захистили законом, що може стати серйозною перешкодою для будь-яких спроб скоротити їх популяцію.

"Діє закон про захист чужорідного виду", - сказала Кастелбланко.

Тяжкі наслідки. Дуже тяжкі

Але буде неправильно стверджувати, що колумбійська влада не помічає проблем, які виникають через зростання кількості бегемотів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Такі знаки попереджають про присутність бегемотів у Колумбії

Біолог з колумбійського агентства з охорони довкілля Девід Ечеверрі розповів BBC, що питання про умертвіння частини бегемотів вже обговорювали. "Ситуація дуже серйозна, і необхідно вживати заходи для її вирішення", - сказав він.

Ечеверрі, втім, визнає, що громадська думка поки що не дозволяє вживати жорстких заходів, тому найближчим часом скорочення популяції очікувати не варто.

"Це питання, яке розділяє людей, тому необхідно думати про інші способи вирішення проблеми", - каже він.

Спадок Ескобара

Кастелбланко та її колеги найбільше побоюються, що через всі ці суперечки ситуація не зміниться.

Автор фото, Courtesy of Nataly Castelblanco Підпис до фото, За словами Наталі Кастелбланко, через бегемотів можуть зникнути рідкісні види тварин, наприклад, ламантини

У своєму дослідженні вони вказали, що, згідно з офіційною статистикою, у 2011-2019 роках стерилізували лише чотирьох бегемотів. "Наразі бегемоти живуть в Колумбії, як в раю. Але вони, по суті, стали екологічною бомбою уповільненої дії", - вважає Кастелбланко.

Навіть через майже 30 років після смерті Пабло Ескобара "кокаїнові бегемоти" є ще одним нагадуванням про те, який вплив ця людина мала на всю Колумбію.