Чому Латвія заборонила ще 16 російських телеканалів

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Національна рада Латвії з електронних ЗМІ виключила з переліку телеканалів, які можна ретранслювати у країні, ще 16 російських телеканалів. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"З огляду на те, що нам не вдалося отримати доказів того, що ці програми хтось представляє в Латвії, вони були виключені зі списку програм, які будуть ретранслювати в Латвії", - повідомив керівник регулятора Іварс Аболіньш.

Попередній правовласник SIA "TEM LV" повідомив, що більше не має прав на ретрансляцію з 1 лютого, подібну інформацію надали й кабельні оператори.

Національна рада Латвії з електронних ЗМІ пообіцяла і надалі захищати латвійський інформаційний простір.

Серед телеканалів, яким заборонили мовлення: REN TV Baltic, НТВ Мир Baltic, Karusel International, НТВ Сериал, НТВ Стиль, НТВ Право, Киномикс, Наше новое кино, Родное кино, Индийское кино, Кинокомедия, Киносерия, КВН ТВ, Кухня ТВ, Бокс ТВ и HD Life.

Рішення оприлюднили через день після заборони ретрансляції "Россия РТР" у Латвії.

Як повідомляє Delfi.lv, підприємство SIA "TEM LV" є частиною холдингу Baltijas mediju alianse, бенефіціару якого висунули звинувачення в порушенні міжнародних санкцій.

Член Національної ради Латвії з електронних ЗМІ Яніс Еглітіс повідомив у Twitter, що "можливе співробітництво з особами-фігурантами санкцій створює підвищені ризики в бізнесі", а спроби передати комусь права на ретрансляцію у такому випадку важко реалізувати.

Водночас Еглітіс зазначив, що рішення про заборону 16 каналів ухвалили на час, поки не з'явиться новий правовласник ретрансляції, а сама заборона не є наслідком контенту телеканалів.

Раніше латвійський регулятор вже забороняв ретрансляцію низки каналів, пов'язаних з людьми, які перебувають під санкціями ЄС, нагадує Delfi.lv. Влітку 2020 року це були канали групи RT, восени 2019 року - канали, бенефіціаром яких є російський мільярдер Юрій Ковальчук.

Заборона "Россия РТР"

8 лютого Національна рада Латвії з електронних ЗМІ (NEPLP) заборонила ретрансляцію телеканалу "Россия РТР" на території країни. Обмеження діятиме щонайменше упродовж року - починаючи з 15 лютого.

У рішенні регулятора йдеться, що його ухвалили через виявлення випадків, коли в ефірі російського телеканалу лунала мова ненависті, підбурювання до насильства та провокація до збройного конфлікту.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Захищати права російських ЗМІ в Латвії вийшов Кирило Вишинський, виконавчий директор інформагентства "Россия сегодня", якого Україна передала Росії у вересні 2019 року в обмін на українських політв'язнів та полонених. Акція Вишинського відбулася 5 лютого у Москві під час візиту Жозепа Бореля

Як один із прикладів там наводять ток-шоу "60 хвилин": ведуча Ольга Скабеєва під час одного з випусків назвала Україну терористичною країною, а експрезидента Петра Порошенка - терористом.