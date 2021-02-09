Коронавірус навряд чи створили в лабораторії. Такої думки дійшли розслідувачі ВООЗ

Міжнародна група фахівців, які розслідують виникнення Covid-19, фактично відкинула теорію про те, що коронавірус з'явився з лабораторії.

Керівник групи ВООЗ Петер Бен Ембарек каже - "надзвичайно малоймовірно", щоб вірус поширився через витік у лабораторії китайського міста Ухань.

Утім, за його словами, щоб встановити справжнє джерело хвороби, треба провести більше досліджень.

Такі висновки зробила спільна комісія ВООЗ та Китаю, покликана встановити, звідки насправді з'явилася пандемія коронавірусної хвороби.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Розслідувачі ВООЗ кажуть, що знайшли нові дані про початок пандемії, але принципово вони картину походження хвороби не змінюють

Ухань у західній китайській провінції Хубей став місцем, де вперше у світі виявили коронавірус SARS-CoV-2.

Відтоді від хвороби, яку він спричиняє, по всьому світу померло понад 2,3 млн людей, а загалом захворіло понад 106 мільйонів.

Доктор Ембарек розповів, що розслідуванню вдалося знайти нову інформацію про початок спалаху, але принципово картину вона не змінює.

Експерти і тепер вважають, що вірус виник у тварин й від них перейшов до людей - щоправда, точно невідомо, як.

Петер Бен Ембарек відзначив, що розслідування витоків пандемії вказує на те, що вірус природним чином ширився між кажанами, однак немає підтверджень тому, що це сталося в Ухані.

За словами розслідувачів, вони не знайшли ознак того, що хвороба циркулювала у місті до того, як зафіксували перших хворих у грудні 2019 року.

Експерт китайської комісії Лян Ванніан повідомив, що Covid-19 міг поширитися в інших регіонах, перш ніж проявився в Ухані.

Аналітика: важке завдання

Мішель Робертс, редактор відділу охорони здоров'я:

Навряд чи експертна група з її політично координованою місією справді могла точно визначити джерело пандемії у Китаї через рік після того, як вона почалася. Але після візиту в Уханський інститут вірусології вони поклали край суперечливій теорії про те, що коронавірус з'явився через витік у лабораторії або ж був створений вченими.

Їхні пошуки доказів також привели їх на відомий ринок тварин в Ухані, де продають рибу, м'ясо та живих диких тварин, і який був пов'язаний з першими випадками хвороби.

Група каже, що вірус міг перекинутися з тварин на людей, але наразі чітких доказів цього у них немає.

Серед можливих носіїв розглядають кажанів та панголінів, але тести поки що не дали переконливих свідчень про це.

Інша лінія розслідування розглядає варіант, за яким вірус поширився через імпортовані заморожені продукти.

Пошуки джерела триватимуть.