"Колоніальна петля". Депутата вигнали з парламенту за відмову від краватки

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Равірі Вайтіті називає краватки "колоніальною петлею"

Лідера Партії маорі вигнали з парламенту Нової Зеландії через відсутність краватки.

Місцеві депутати-чоловіки можуть ставити питання в залі Палати представників тільки в краватці. Спікер Тревор Маллард двічі не дозволив Равірі Вайтіті поставити запитання.

"Справа не у краватках, а в культурній ідентичності", - зазначив Вайтіті, повідомляють ЗМІ.

Він назвав краватку "колоніальною петлею" і замість неї одягнув кулон із нефриту.

Після того, як його перервали вдруге, Вайтіті продовжував ставити своє питання, поки Маллард не наказав йому залишити залу.

Пан Вайтіті назвав ставлення спікера до нього "безсовісним", додавши, що він одягнений в "діловий костюм маорі".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, З очільницею уряду Джасіндою Ардерн депутат Вайтіті вітається хонгі - традиційним вітанням маорі

Це лише остання суперечка між депутатом та спікером щодо краватки.

Наприкінці минулого року пана Вайтіті попередили, що його виженуть із Палати представників, якщо він не одягне краватку.

У своїй першій промові в парламенті він сказав: "Заберіть петлю з моєї шиї, щоб я міг співати мою пісню".

Спікер Маллард заявив, що особисто підтримує зміну правил щодо обов'язкових краваток, але дотримався правил після консультацій з депутатами. За його словами, більшість підтримала вимоги щодо краватки.

Прем'єрка Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що не заперечує проти того, щоб люди відмовлялися носити краватки. Втім, на її думку, варто зосередитися на важливіших питаннях.

"Я не думаю, що новозеландці так думають про краватки", - сказала вона.

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