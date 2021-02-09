"Звір зі Сходу" знову засипав Європу снігом. Фото 57 хвилин(и) тому Автор фото, AFP Підпис до фото,
Фонтан на Трафальгарській площі у Лондоні не вимкнули і тепер він зледенів
У Британії та в декількох країнах Європи вже вдруге в цьому році випав сніг. Холодні вітри з Росії зіткнулися з атмосферним фронтом Дарсі над Нідерландами, утворивши шторм, який отримав назву "Звір зі Сходу - 2". Перший "Звір зі Сходу" засипав Європу снігом в лютому 2018 року.
Британське метеорологічне агентство попередило про екстремальні погодні умови. "Звір зі Сходу" прийшов до Британії після того, як холодні вітри з боку Росії та Скандинавії зіткнулися з холодним атмосферним фронтом "Дарсі", що утворився над Нідерландами.
Під снігом опинилася низка регіонів Британії, Німеччини, Бельгії, Нідерландів та інших країн. Це призвело до порушень в роботі вакцинаційних центрів і хаосу на дорогах.
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У горах Шотландії у вівторок зафіксували найнижчу температуру за останні 10 років: -16,7 градусів. Це рекорд для всієї Британії.
Снігопад в Британії триватиме ще кілька днів. Уряд запровадив "жовту" ступінь небезпеки на дорогах.
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У Нідерландах, де утворився шторм "Дарсі", який став частиною другого "Звіра", запровадили червоний рівень небезпеки, більш серйозний, ніж в Британії.
Через негоду перервали залізничне та авіасполучення, зупинявся громадський транспорт.
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