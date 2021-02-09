"Звір зі Сходу" знову засипав Європу снігом. Фото

замерзший фонтан в Лондоне

Автор фото, AFP

Підпис до фото,

Фонтан на Трафальгарській площі у Лондоні не вимкнули і тепер він зледенів

У Британії та в декількох країнах Європи вже вдруге в цьому році випав сніг. Холодні вітри з Росії зіткнулися з атмосферним фронтом Дарсі над Нідерландами, утворивши шторм, який отримав назву "Звір зі Сходу - 2". Перший "Звір зі Сходу" засипав Європу снігом в лютому 2018 року.

Британське метеорологічне агентство попередило про екстремальні погодні умови. "Звір зі Сходу" прийшов до Британії після того, як холодні вітри з боку Росії та Скандинавії зіткнулися з холодним атмосферним фронтом "Дарсі", що утворився над Нідерландами.

Під снігом опинилася низка регіонів Британії, Німеччини, Бельгії, Нідерландів та інших країн. Це призвело до порушень в роботі вакцинаційних центрів і хаосу на дорогах.

Автор фото, PA Media

Підпис до фото,

Пляж в британському графстві Ессекс. Міста на східному узбережжі Британії зустріли "Звіра" першими.

У горах Шотландії у вівторок зафіксували найнижчу температуру за останні 10 років: -16,7 градусів. Це рекорд для всієї Британії.

Снігопад в Британії триватиме ще кілька днів. Уряд запровадив "жовту" ступінь небезпеки на дорогах.

Автор фото, PA Media

Підпис до фото,

Поліція у Британії просить людей виїжджати на дороги лише за умови крайньої необхідності

Автор фото, Rob Elliott

Підпис до фото,

Фото "дерева з бурульок" в Ланкаширі надіслав читач BBC Роб Елліот.

Автор фото, Getty Images

Підпис до фото,

Сніг і рекордно низька температура в Шотландії не заважають гуляти ані людям, ані собакам. -17 градусів - це температурний рекорд в цій місцевості

Автор фото, Gordy Macdonald

Підпис до фото,

На вулиці шотландського міста Глазго по ночах виходять лисиці

Автор фото, Getty Images

Підпис до фото,

Олені в лондонському Річмонд-парку

Автор фото, EPA

Підпис до фото,

Чоловік зчищає сніг з Ferrari в англійському місті Севенокс

У Нідерландах, де утворився шторм "Дарсі", який став частиною другого "Звіра", запровадили червоний рівень небезпеки, більш серйозний, ніж в Британії.

Через негоду перервали залізничне та авіасполучення, зупинявся громадський транспорт.

Автор фото, Getty Images

Підпис до фото,

Снігопади призвели до закриття деяких залізничних станцій в Нідерландах

Автор фото, Getty Images

Підпис до фото,

Нідерланди: снігопад - не привід відмовлятися від улюбленого мешканцями країни велосипеда

Автор фото, EPA

Підпис до фото,

Час для зимових розваг в Утрехті

Автор фото, AFP

Підпис до фото,

Бельгія: у вівторок Національне агентство природи та лісового господарства зіпсувало мешканцям країни свято, заборонивши масово кататися на ковзанах через пандемію

Автор фото, AFP

Підпис до фото,

У парку палацу Шарлоттенбург в Берліні проклали лижні траси

Автор фото, EPA

Підпис до фото,

Сніжки у Дюссельдорфі

Автор фото, Reuters

Підпис до фото,

Олені на озері в Баварії

Автор фото, Getty Images

Підпис до фото,

Багатьом берлінцям у вихідні довелося залишити автомобілі на парковці

Автор фото, Getty Images

Підпис до фото,

З розваг у моді сноукайтинг - катання на сноуборді слідом за кайтом

Автор фото, EPA

Підпис до фото,

Собака Фергюсон грається у фризбі у Ризі

Автор фото, SOPA Images

Підпис до фото,

У Львові співробітники мерії прибирають вулиці

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!