Емірати вивели супутник "Надія" на орбіту Марса

Автор фото, MBRSC Підпис до фото, Зонд "Надія"(очима художника) вивчатиме атмосферу Червоної планети

Об'єднані Арабські Емірати святкують свою першу успішну місію на марсіанську орбіту, повідомляє науковий кореспондент ВВС Джонатан Амос.

Вченим з цієї країни вдалося вивести на орбіту навколо Червоної планети зонд під назвою "Надія", що зробило Емірати п'ятим суб'єктом космічних досліджень, якому вдавалося зробити це - після США, Радянського Союзу, Європи та Індії.

Космічний корабель, який залишив Землю сім місяців тому, мав виконати маневр гальмування, щоб бути впевненим, що його захопить гравітація Марса.

Вчені ОАЕ тепер можуть розраховувати на вивчення атмосфери планети.

Зонд, крім виконання інших завдань, буде спостерігати, як нейтральні атоми водню і кисню - залишки води, на яку колись був багатий Марс, просочуються в космос.

"Надія" зробить вражаючі знімки планети з високою роздільною здатністю.

Вівторок був найбільш критичним етапом місії.

"Надія" наближалася до Марса зі швидкістю понад 120 000 км/год (щодо Сонця), і їй потрібно було за 27 хвилин скинути частину цієї швидкості. Інакше б зонд полетів у віддалений космос.

Маневр, виконаний шістьма двигунами на зонді, почався приблизно о 17:30 за київським часом, з підтвердженням, отриманим на Землі приблизно через 11 хвилин. Ця затримка - це час, який потрібен радіосигналу, щоб подолати відстань у 190 млн кілометрів між Марсом і Землею.

"Виведення на орбіту Марса було найбільш критичним і небезпечним етапом нашої подорожі на Марс, оскільки зонд "Надія" піддався навантаженню і тиску, з якими він ніколи раніше не стикався", - повідомив Омран Шараф, керівник проєкту місії "Надія" в Космічному центрі Мохаммеда бін Рашида.

Автор фото, MBRSC Підпис до фото, Зонд під час запуску важив 1350 кг

Тепер вчені з Еміратів можуть почати збір наукових даних.

"Надія" вважається тріумфом для маленької країни Перської затоки, яка сім років тому наважилася подумати, що може надихнути наступне покоління, запустивши міжпланетну космічну місію.

"Ми хотіли прибути на Марс; (Я) дуже вдячна, і це схоже на те, що з моїх плечей зняли вантаж семи років", - сказала Її Високоповажність Сара Аль Амірі, міністерка ОАЕ з передових технологій і голова Космічного агентства Еміратів.

"Тепер я щиро, з нетерпінням, чекаю наукових відкриттів. І я щиро сподіваюся, що ця місія вплине на ціле покоління, яке буде прагнути робити ще більш масштабні справи", - повідомила вона BBC News.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, "Неможливе є можливим" - таким було гасло марсіанської місії Еміратів

Зараз "Надія" рухається по початковому еліпсу навколо Марса, наближається до планети на відстань 1000 км і віддаляється потім майже на 50 000 км. Протягом наступних кількох тижнів сформується 55-годинна наукова орбіта з наближенням до 22000 км та віддаленням на 43000 км.

"Це залежить від того, як виглядає ця початкова орбіта, але нам буде потрібно близько трьох маневрів, щоб вийти на нашу наукову орбіту", - повідомила інженерка Айєша Шарафі.

Цей шлях сильно відрізняється від шляхів попередніх супутників, які, як правило, працювали в більшій близькості до Марсу, щоб полегшити отримання зображень поверхні з високою роздільною здатністю і для зв'язку з роботами на поверхні Червоної планети.