Сенат почав імпічмент Трампу. Скільки республіканців це підтримали

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сенат визнав конституційним імпічмент проти колишнього президента, а значить справа з другим імпічментом Трампа продовжується

Сенат США більшістю голосів визнав конституційним процес імпічменту експрезидента Дональда Трампа.

За таке рішення проголосували не лише демократи, але й кілька республіканців.

Трампа обвинувачують у підбурюванні до заколоту своїх прихильників, що завершилося нападом на Капітолій і смертю кількох людей.

Республіканці проти Трампа

До 50 демократів у верхній палаті, які проголосували за конституційність імпічменту вже колишнього президента, приєдналися ще шість республіканців.

Серед них і колишній кандидат у президенти США Мітт Ромні, який давно критикував Дональда Трампа та звинувачував його у надто поблажливому ставлені до Москви.

Водночас той факт, що лише шість республіканців виступили зараз проти Дональда Трампа, свідчить про те, що лояльність до нього у Республіканській партії все ще достатньо висока.

Аргументи сторін

Представники демократів у Конгресі, що виступають на процесі як обвинувачення, продемонстрували законодавцям відеокадри штурму Капітолію 6 січня.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Трампу закидають підбурювання своїх прихильників до нападу на Капітолій

В одному з епізодів експрезидент Трамп закликає своїх прихильників "зупинити крадіжку" голосів на виборах, а в іншому - протестувальники споруджують шибеницю перед Капітолієм і штурмують будівлю, розбиваючи скло та атакуючи поліцейських.

Коментуючи ці кадри, один з так званих "менеджерів імпічменту", конгресмен-демократ Джемі Раскін особливо підкреслив, що вважає безпідставним головний аргумент захисту Трампа про те, що суд над президентом, який вже залишив свій пост, є неконституційним.

"Це серйозний злочин… Якщо це не порушення, яке тягне за собою імпічмент, тоді таких злочинів взагалі не існує", - звернувся Джемі Раскін.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Трамп відмовився особисто приєднатися до процесу

Адвокати Дональда Трампа в свою чергу знову заявили про те, що процес імпічменту "приватної особи" є неконституційним, а всі висловлювання Трампа, які демократи розцінили як заклик до заколоту, захищені Першою поправкою до Конституції США, зокрема про свободу слова.

Єдину статтю обвинувачення проти колишнього президента Сенат почне розглядати в середині дня у середу.

Щоб затвердити імпічмент, демократам у верхній палаті Конгресу потрібно заручитися підтримкою як мінімум 17 сенаторів-республіканців.

А такий результат вважають малоймовірним навіть найпалкіші противники Трампа.

Сам Дональд Трамп відмовився давати свідчення у цій справі особисто, хоча "менеджери імпічменту" його запрошували.

Результат майже очевидний

"Судовий процес над Дональдом Трампом тільки починається. Але кінцевий результат майже очевидний", - пояснює кореспондент BBC у Північній Америці Ентоні Зурхер.

"Коли у вівторок провели перше суттєве голосування - про те, чи взагалі проводити суд, - лише шість республіканців стали на бік усіх 50 демократів, щоб продовжувати. Це значно менше від 17 республіканців, яких потрібно залучити для того, щоб засудити [Трампа]", - додає аналітик.

Однак перший етап з конституційністю, за його словами, - найпростіший для демократів.

Надалі їм потрібно буде більше голосів республіканців, а серед тих лише один сенатор - Білл Кессіді з Луїзіани - реально змінив свою позицію та вирішив підтримувати процес демократів.