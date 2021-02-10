Сенат почав імпічмент Трампу. Скільки республіканців це підтримали
Сенат США більшістю голосів визнав конституційним процес імпічменту експрезидента Дональда Трампа.
За таке рішення проголосували не лише демократи, але й кілька республіканців.
Трампа обвинувачують у підбурюванні до заколоту своїх прихильників, що завершилося нападом на Капітолій і смертю кількох людей.
Республіканці проти Трампа
До 50 демократів у верхній палаті, які проголосували за конституційність імпічменту вже колишнього президента, приєдналися ще шість республіканців.
Серед них і колишній кандидат у президенти США Мітт Ромні, який давно критикував Дональда Трампа та звинувачував його у надто поблажливому ставлені до Москви.
Водночас той факт, що лише шість республіканців виступили зараз проти Дональда Трампа, свідчить про те, що лояльність до нього у Республіканській партії все ще достатньо висока.
Аргументи сторін
Представники демократів у Конгресі, що виступають на процесі як обвинувачення, продемонстрували законодавцям відеокадри штурму Капітолію 6 січня.
В одному з епізодів експрезидент Трамп закликає своїх прихильників "зупинити крадіжку" голосів на виборах, а в іншому - протестувальники споруджують шибеницю перед Капітолієм і штурмують будівлю, розбиваючи скло та атакуючи поліцейських.
Коментуючи ці кадри, один з так званих "менеджерів імпічменту", конгресмен-демократ Джемі Раскін особливо підкреслив, що вважає безпідставним головний аргумент захисту Трампа про те, що суд над президентом, який вже залишив свій пост, є неконституційним.
"Це серйозний злочин… Якщо це не порушення, яке тягне за собою імпічмент, тоді таких злочинів взагалі не існує", - звернувся Джемі Раскін.
Адвокати Дональда Трампа в свою чергу знову заявили про те, що процес імпічменту "приватної особи" є неконституційним, а всі висловлювання Трампа, які демократи розцінили як заклик до заколоту, захищені Першою поправкою до Конституції США, зокрема про свободу слова.
Єдину статтю обвинувачення проти колишнього президента Сенат почне розглядати в середині дня у середу.
Щоб затвердити імпічмент, демократам у верхній палаті Конгресу потрібно заручитися підтримкою як мінімум 17 сенаторів-республіканців.
А такий результат вважають малоймовірним навіть найпалкіші противники Трампа.
Сам Дональд Трамп відмовився давати свідчення у цій справі особисто, хоча "менеджери імпічменту" його запрошували.
Результат майже очевидний
"Судовий процес над Дональдом Трампом тільки починається. Але кінцевий результат майже очевидний", - пояснює кореспондент BBC у Північній Америці Ентоні Зурхер.
"Коли у вівторок провели перше суттєве голосування - про те, чи взагалі проводити суд, - лише шість республіканців стали на бік усіх 50 демократів, щоб продовжувати. Це значно менше від 17 республіканців, яких потрібно залучити для того, щоб засудити [Трампа]", - додає аналітик.
Однак перший етап з конституційністю, за його словами, - найпростіший для демократів.
Надалі їм потрібно буде більше голосів республіканців, а серед тих лише один сенатор - Білл Кессіді з Луїзіани - реально змінив свою позицію та вирішив підтримувати процес демократів.