Притула вже не у керівництві "Голосу". Що відбувається у партії

Автор фото, goloszmin.org

Телеведучий та волонтер Сергій Притула більше не входить до керівництва партії "Голос", але залишається у самій партії та продовжує займатися політикою. Про це BBC News Україна розповіли у самій політсилі.

Також заступником голови припинив бути член парламенту Ярослав Юрчишин, який був одним зі спікерів партії.

Керівником партії є Кіра Рудик, а фракцію у Раді очолює Ярослав Желєзняк. Святослав Вакарчук залишив керівництво партією і склав мандат депутата минулого року.

У парламенті "Голос" має фракцію з 20 депутатів. На місцевих виборах партія пройшла у ради в багатьох регіонах.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Сергія Притулу виключили з політради "Голосу" ще на з'їзді 29 січня.

"Попередній склад політради та заступники голови партії займалися місцевими виборами. Зараз партійці обрали новий склад - для втілення Національного плану "Голосу" на 2021 рік", - пояснили у пресслужбі політсили.

Хоча деякі співрозмовники у партії кажуть, що це тільки прикриття для кадрових змін.

Сергій Притула балотувався на виборах мера Києва від "Голосу" й зайняв третє місце й майже 8%. У депутати Київради він не балотувався.

Один із вже колишніх заступників голови партії Ярослав Юрчишин пояснив BBC News Україна, що таке рішення ініціювала голова партії Кіра Рудик.

"Лише вона може пояснити логіку, чому одного з найбільш рейтингових і впізнаваних членів партії Сергія Притулу вивели з керівництва", - відзначив політик.

Автор фото, goloszmin.org Підпис до фото, Ярослав Юрчишин

За його словами, тепер час має показати, наскільки правильним було таке рішення для партії, вся відповідальність за нього лежатиме на керівництві.

Водночас Ярослав Юрчишин запевнив, що "немає підстав говорити про якісь конфліктні ситуації".

Пан Юрчишин вважає некоректним коментувати те, що він перестав бути заступником голови партії.

Притула залишається у "Голосі"

На питання про те, чи залишається Сергій Притула членом партії "Голос", Ярослав Юрчишин відповів: "Інших заяв від нього я не чув".

"У персональному спілкуванні він, як і раніше заявляв перед виборами, активно залишається у політиці", - додав політик.

За його словами, Притула багато спілкується і з активом партії, і з об'єднаннями, які "ціннісно близькі до програми "Голосу".

"Думаю, Сергій ще себе покаже. Звісно, якщо його плани не зміняться", - відзначив Ярослав Юрчишин.

Нові заступники

Автор фото, goloszmin.org Підпис до фото, Кіра Рудик очолила партію "Голос" у березні 2020 року - після того, як керівництво залишив Святослав Вакарчук

Новими заступниками голови партії"Голос" Кіри Рудик стали Інна Совсун, яка відповідатиме за програмний напрямок, Андрій Осадчук, який займатиметься міжнародними питаннями, та Ярослав Железняк куруватиме парламентський напрямок.

Також у політраду ввели представників місцевих осередків з Черкащини, Львівщини та Києва - тих, які показали гарні результати на нещодавніх місцевих виборах.

"Партія "Голос" працює системно, тому на посади обирають партійців, які займатимуться конкретними напрямками та завданнями", - пояснили у політсили.

Водночас за даними кількох джерел BBC News Україна, частина партійців неоднозначно сприйняли рішення Кіри Рудик щодо виведення Сергія Притули з керівництва "Голосу" та інших кадрових ротацій.

Вони вважають це проявом страху перед політичною конкуренцією, що може негативно вплинути на перспективи партії.