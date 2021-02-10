Найстарша людина Європи здолала Covid і святкуватиме 117-річчя

Автор фото, AFP Підпис до фото, Сестра Андре каже, що не боялася ковіду

Найстаріша мешканка Європи, французька черниця подолала коронавірус за кілька днів до 117-го дня народження.

У Люсіль Рендон, яка в 1944 році прийняла ім'я сестра Андре, 16 січня виявили COVID-19, але без жодних симптомів.

Вона розповіла місцевим ЗМІ, що "навіть не підозрювала, що хвора".

Жінку ізолювали від інших мешканців пансіонату для людей літнього віку в Тулоні на півдні Франції, але тепер вона повністю одужала.

Сестра Андре - сліпа і пересувається на інвалідному візку. Вона з нетерпінням чекає можливості відсвяткувати свій день народження, хоча планує відзначити цю подію з меншою кількістю гостей, ніж зазвичай.

"Їй дуже пощастило", - каже Девід Тавелла, прессекретар пансіонату Sainte Catherine Labouré.

"Вона запитувала мене не про здоров'я, а про звички. Наприклад, хотіла знати, чи зміниться графік харчування або час відходу до сну", - розповів він газеті Var Matin.

"Вона не показувала жодного страху перед хворобою. З іншого боку, вона дуже хвилювалась про інших мешканців", - додає він.

Сестра Андре народилася 11 лютого 1904 р. Окрім того, що вона є найстарішою людиною в Європі, вона також є другою за віком живою людиною у світі, відповідно до Списку світових супердовгожителів, який укладає Геронтологічна група досліджень (GRG).

На запитання французького мовника BFM, чи не боялася вона коронавірусу, сестра Андре відповіла: "Ні, я не боялася, бо не боюсь померти. Я рада бути з вами, але хотіла б бути в іншому місці - приєднатися до свого старшого брата, діда та бабусі".