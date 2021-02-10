Найстарша людина Європи здолала Covid і святкуватиме 117-річчя

Sister Andre speaking to the French media last year

Автор фото, AFP

Підпис до фото,

Сестра Андре каже, що не боялася ковіду

Найстаріша мешканка Європи, французька черниця подолала коронавірус за кілька днів до 117-го дня народження.

У Люсіль Рендон, яка в 1944 році прийняла ім'я сестра Андре, 16 січня виявили COVID-19, але без жодних симптомів.

Вона розповіла місцевим ЗМІ, що "навіть не підозрювала, що хвора".

Жінку ізолювали від інших мешканців пансіонату для людей літнього віку в Тулоні на півдні Франції, але тепер вона повністю одужала.

Сестра Андре - сліпа і пересувається на інвалідному візку. Вона з нетерпінням чекає можливості відсвяткувати свій день народження, хоча планує відзначити цю подію з меншою кількістю гостей, ніж зазвичай.

"Їй дуже пощастило", - каже Девід Тавелла, прессекретар пансіонату Sainte Catherine Labouré.

"Вона запитувала мене не про здоров'я, а про звички. Наприклад, хотіла знати, чи зміниться графік харчування або час відходу до сну", - розповів він газеті Var Matin.

"Вона не показувала жодного страху перед хворобою. З іншого боку, вона дуже хвилювалась про інших мешканців", - додає він.

Сестра Андре народилася 11 лютого 1904 р. Окрім того, що вона є найстарішою людиною в Європі, вона також є другою за віком живою людиною у світі, відповідно до Списку світових супердовгожителів, який укладає Геронтологічна група досліджень (GRG).

На запитання французького мовника BFM, чи не боялася вона коронавірусу, сестра Андре відповіла: "Ні, я не боялася, бо не боюсь померти. Я рада бути з вами, але хотіла б бути в іншому місці - приєднатися до свого старшого брата, діда та бабусі".

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!