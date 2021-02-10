Конфлікт Саакашвілі та МЗС України. У чому суть нового скандалу

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Міністерство закордонних справ стало на захист українського посла у Грузії і закликало Саакашвілі бути обережнішим із заявами щодо ситуації в його рідній країні.

Напередодні Саакашвілі різко розкритикував посла України в Грузії Ігоря Долгова, який до цього критично висловився щодо нього самого.

Зокрема Саакашвілі звинуватив Долгова у бездіяльності щодо звільнення двох українських капітанів яхти, затриманої у Грузії.

Колишній президент Грузії та керівник Одещини Міхеіл Саакашвілі з травня 2020 року є головою виконкому Ради реформ - дорадчого органу при президенту Володимиру Зеленському.

"Пан Долгов і пальцем не поворухнув для того, щоб припинити незаконні дії грузинської влади і їх зупинити, обмежившись формальним відправленням консула на засідання і візитом в прокуратуру", - написав Саакашвілі у своєму фейсбуці.

Саакашвілі також називає Долгова корумпованим послом, який діє проти інтересів України.

"Цей посол - хабарник і корупціонер, який не має нічого спільного із захистом українських інтересів, що добре показав конкретний випадок з одеськими моряками, і який вже давно пов'язаний з багатьма місцевими корумпованими інтересами грузинських чиновників".

Він також назвав посла людиною, призначеною Порошенком "з єдиною метою боротися проти мене, який уцілів при Зеленському. І продовжує шкодити іміджу України в Грузії та на всьому пострадянському просторі".

Українське МЗС своєю чергою назвало усі ці звинувачення безпідставними.

"Звинувачення на адресу посла України в Грузії Ігоря Долгова не мають жодних доказів, окрім емоцій обвинувачувача. Українська дипломатія не стане відволікатися на них і продовжить ефективно протидіяти російській гібридній агресії, мобілізувати світ на підтримку України, відкривати нові ринки для українських експортерів та успішно захищати права співвітчизників за кордоном".

Свого часу після парламентських виборів у Грузії низка опозиційних партій, зокрема і "Єдиний національний рух" Саакашвілі заявляли про масові фальсифікації та вимагали перевиборів.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Ігор Долгов працює в Грузії з 2017 року

Через це та інші різкі заяви Саакашвілі грузинське МЗС викликало українського посла Долгова на роз'яснення.

У вівторок Долгов заявив, що коментарі Саакашвілі заважають розвивати двосторонні відносини України та Грузії.

"На жаль, заклики колишнього президента Грузії не допомагають нам розбудовувати атмосферу довіри між нашими країнами і розвивати двосторонні відносини й стратегічне партнерство. Звісно, як окрема особа, він має право висловлювати свою позицію. Проте зараз ситуація з парламентом більш-менш стабілізувалася і в центрі уваги є інші, важливіші питання", - заявив Долгов.

"Ми потребуємо сильної та згуртованої Грузії як стратегічного партнера. У наших спільних інтересах - бути сильними і надійними одне для одного".

МЗС у своїй свіжій заяві також застерігло "громадян України, які є публічними особами, від закликів до акцій непокори в дружній іноземній державі Грузії. Такі заяви можуть бути розцінені як втручання у внутрішні справи нашого стратегічного партнера".

Пан Саакашвілі є публічною особою як голова виконкому Ради реформ при президенту.

У відомстві також запевнили, що роблять усе для звільнення українських капітанів, про яких згадував Саакашвілі: "Це питання перебуває серед основних пріоритетів роботи українського посольства в Тбілісі".