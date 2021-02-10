У Києві закривають всі школи і дитсадки. Через негоду
Влада Києва оголосила, що 11 і 12 лютого всі дитячі садки і школи міста будуть закриті. Рішення аргументували тим, що в найближчі дні погодні умови погіршаться, а кількість опадів збільшиться.
"Техніка і комунальники працюють на межі можливостей, але негода не відступає і, на жаль, прогноз на найближчі дні невтішний", - заявив виконувач обов'язків першого заступника керівника КМДА Валентин Мондриївський.
За його словами, припинення очного навчання допоможе розвантажити автошляхи.
"У Києві... загальна кількість педагогічного персоналу разом з дітьми - майже 500 тисяч осіб. А це і логістика до місць навчання і роботи, і велике навантаження на транспортну систему", - сказав Мондриївський.
Водночас в КМДА кажуть, що педагоги готові на найближчі два дні організувати навчання в дистанційному режимі.
Наприкінці минулого тижня Укргідрометцентр оголосив штормове попередження та перший рівень небезпеки у значній частині країни.
Погода погіршилася через циклон, що прийшов із заходу.
Автошляхи Києва потерпають через снігопад вже другий день поспіль.
Сильний снігопад синоптики прогнозують тут і у найближчі дві доби.
У КМДА також повідомили, що з 7:00 четверга обмежать в'їзд у Київ великогабаритного транспорту.