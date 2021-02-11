Українці кинулися підтримувати "юного відеоблогера" після оголошення на стовпі

Автор фото, Сонькоу / Twitter

В українському сегменті соцмереж новий флешмоб. Підтримують автора Youtube-каналу, про який усі дізналися завдяки оголошенню на стовпі. Судячи з усього, веде цей канал дитина.

"Дитина, певно, в шоці"

Восьмого лютого фото цього оголошення у своєму твіттері виклала користувачка під ніком Сонькоу. Його автор дитячим почерком просить всіх підписуватися на Youtube-канал і обіцяє цікаві відео.

З самого оголошення, а також відео, розміщених на каналі, можна дійти висновку, що його веде дитина. Але хто це - хлопчик чи дівчинка - лишається незрозумілим.

Своєї особи автор каналу не розкриває і не вказує в його описі жодних контактів.

Користувачка, яка виклала фото оголошення, каже, що й сама гадки не має, хто стоїть за каналом. Начебто просто зробила знімок і оприлюднила його.

Українським користувачам соцмереж цього було достатньо, щоб запустити флешмоб із підтримки "юного відеоблогера", який викладає невигадливі відео з тваринами: як плаває пес або як кіт бігає по снігу.

Усього за три дні на нього підписалися вже понад 15 тисяч людей. Під кожним відео - десятки або й навіть сотні коментарів зі словами підтримки.

"Автору респект! Чекаємо нових чудових відео!"; "Круто, удачі тобі в твоїх починаннях!"; "Молодець! Продовжуй знімати ролики, і в тебе все вийде!".

"Розумієте наскільки дитина зраділа, коли прокинулася, а її перший у житті проєкт почав так неймовірно рости? Я пропоную вам теж долучитися до такої не складної акції, адже кілька ваших кліків зробить щасливішою дитину, яка щиро та абсолютно без жодної користі мріє мати щось своє і щось успішне", - пише у своєму фейсбуці Олексій Кондаков.

"Дитина, певно, в шоці" - резюмує користувачка Сонькоу, коментуючи те, як багато людей кинулися підтримувати канал.

Хто саме веде цей відеоблог, втім, лишається загадкою.

З окремих повідомлень користувачів соцмереж слідує, що автор нібито може мешкати на Львівщині, у селищі Рудне.

"Бачила це оголошення біля руднівської пошти", - написала користувачка фейсбук Мар'яна Воробець.

Інтернет-солідарність

Насправді подібні історії, коли тисячі інтернет-користувачів підтримують неповнолітніх у їхніх починаннях або ж із якихось інших причин, не така вже й рідкість.

Минулого року так сталося, приміром, із англійським школярем Каллумом Менінгом, якого цькували однокласники, бо він почав вести блог про книги. Зневажливі коментарі про нього учні залишали в груповому чаті, який хлопець міг читати - Каллума називали, зокрема, "сумним чудилом".

Коли про все це дізналася його старша сестра, то розповіла його історію в соцмережах і тим самим запустила хвилю на підтримку хлопця. На його акаунт швидко підписалися сотні тисяч користувачів.

Автор фото, З сімейного архіву Каллума Меннінга

Свою підтримку Каллуму висловлювали, зокрема, знаменитості, серед яких були навіть його улюблені письменники.

Його мама зрештою розповідала, що хлопець був засмучений образами з боку однолітків, але неймовірна підтримка інтернет-спільноти йому допомогла, тепер він почувається чудово.

Схожа історія - із 9-річним австралійцем Квейденом Бейлзом, якого так само цькували однолітки. Квейден страждає "хворобою карликів" (ахондроплазією) і має дуже маленький зріст.

Минулого року його мама виклала відео, на якому хлопець плаче через знущання однокласників. Результат - пости із підтримкою від користувачів зі всього світу - зокрема, й від знаменитостей.

"Ти сильніший, ніж ти думаєш, друже. І що б не сталося, у тебе є друг в моїй особі", - сказав Квейдену у своєму відеозверненні актор Г'ю Джекман.

Ще одна відома історія - з шестирічним Тедді зі штату Аризона, який кілька років тому запросив на свій день народження 32 людей, але на свято ніхто не прийшов.

Викладене його мамою фото засмученого хлопчика стало вірусним. Окрім тисяч публікацій на свою підтримку, хлопчик отримав ще й безкоштовне запрошення на матч баскетбольної команди "Фінікз Санс", яка запропонувала йому відзначити свято із "тисячами друзів", які прийдуть на цей поєдинок.

Тедді зрештою отримав подарунки від баскетболістів і зізнавався, що це найкращий день народження в його житті.