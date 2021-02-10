Чому замовкли ЗМІ у Польщі. Теленовини ВВС
У випуску 10 лютого:
- Протест в ефірі. Чому приватні польські ЗМІ заявляють про наступ на свободу слова.
- В Україні заборонили ектренно реєструвати російську вакцину від коронавірусу. Водночас таку заявку подала китайська компанія Сіновак. Що відомо про китайську вакцину і чи безпечна вона?
- Чому проводвжують хворіти ті, у кого ковід, за аналізами, пройшов?
- Наглядати за врожаєм - із космосу. Як українка з Австралії заснувала компанію, що допомагає фермерам ефективніше працювати на полях.
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У випуску:
00:58 Протест в ефірі. Чому приватні польські ЗМІ заявляють про наступ на свободу слова. 04:16 В Україні заборонили ектренно реєструвати російську вакцину від коронавірусу. Водночас таку заявку подала китайська компанія Сіновак. Що відомо про китайську вакцину і чи безпечна вона?
08:04 Чому проводвжують хворіти ті, у кого ковід, за аналізами, пройшов?
11:01 Наглядати за врожаєм - із космосу. Як українка з Австралії заснувала компанію, що допомагає фермерам ефективніше працювати на полях.