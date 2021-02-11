"Ми живемо посеред вибуху ризиків" - міністр фінансів США

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Міністр фінансів США Дженет Єллен попередила про "вибух ризиків" через злодіїв, які використовують цифрові технології.

Ситуація і раніше була не простою, але пандемія коронавірусу все погіршила, оскільки сприяла переходу злочинності в онлайн.

"Ми живемо посеред вибуху ризиків, пов'язаних із шахрайством, відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та (загрозами для) особистих даних", - заявила Дженет Єллен.

"Життя все більше проходить онлайн, туди ж посунулася й злочинність. Ми спостерігаємо дедалі більше і дедалі більш витончених кібератак, ціллю яких є інституції, що є основою нашого суспільства: лікарні, школи, банки та навіть уряди", - застерегла вона.

Пані Єллен також заявила, що хоч криптовалюти виглядають перспективно, їх досить часто використовують для злочинів.

Разом із тим, впевнена міністр, нові фінансові технології можуть допомогти у боротьбі зі злочинністю.

"Я бачу перспективи нових технологій, але я так само бачу реальність: криптовалюти використовують для відмивання прибутків від торгівлі наркотиками онлайн, вони є інструментом фінансування тероризму", - заявила пані Еллен.